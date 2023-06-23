Мудрик та Ванат можуть зіграти з Румунією: Ротань назвав умову

Владислав Ванат у матчі з Мальтою. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував кадрову ситуацію у команді. Його підопічні готуються до другого поєдинку групового етапу Євро-2023.

Суперником України U-21 стане національна команда Румунії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Після матчів збірної України у відборі на Євро-2024 одразу кілька підопічних Сергій Реброва прибули до команди Руслана Ротаня. Потенційно кожен із них здатний посилити "молодіжку". Не виключено, що більшість цих гравців вийдуть на поле вже у плей-офф Євро-2023.

Михайло Мудрик сперечається з арбітром. Скріншот YouTube

Мудрик та Ванат

Вінгер "Челсі" та форвард київського "Динамо" прибули до табору команди U-21 з травмами після матчів збірної України. Обидва футболісти проходять процес відновлення та тренуються в індивідуальному порядку. Вони хочуть допомогти команді Ротаня успішно виступити на турнірі, але поки що не готові вийти на поле. Не відомо, чи Мудрик і Ванат зіграють у другому турі групового етапу проти Румунії.

"Наші фізіотерапевти, доктори та тренери намагаються якнайшвидше повернути цих хлопців до ладу. І Ванат, і Мудрик працюють у залі й намагаються відновитися так швидко, як дозволять їхні організми. Це все індивідуально. Перед матчем буде зрозуміло, наскільки вони готові грати", — розповів Руслан Ротань.

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