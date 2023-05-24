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"Ювентус" может уволить Аллегри

24 мая 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ювентус" может уволить Аллегри
Массимилиано Аллегри руководит игрой команды. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Туринский "Ювентус" рассмотрит вариант с досрочным увольнением Массимилиано Аллегри. Руководство клуба не устраивают результаты команды на финише сезона. 

Тренер не хочет уходить из команды, сообщает Tutto Mercato

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Недавние результаты "Ювентуса" могут стать причиной для досрочного увольнения главного тренера. Контракт Массимилиано Аллегри с клубом действует до лета 2025-го года, однако он его будущее в Турине оказалось под вопросом. 

Массимилиано Аллегри
Аллегри уходит с поля. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Разочарование в Аллегри

Руководство "Ювентуса" мечтало о выходе в финал Лиги Европы, но туринская команда выбыла из турнира за шаг до решающего матча. Испанская "Севилья" стала непреодолимым препятствием для итальянцев. 

Еще одной причиной для критики Аллегри стало поражение от "Эмполи" в 36-м туре Серии А. Напряжение в клубе достигло пика после известия о том, что с "Ювентуса" сняли десять очков. Это лишит туринскую команду места в Лиге чемпионов. 

У Массимилиано Аллегри возник конфликт с генеральным директором клуба Франческо Кальво, чью сторону принял владелец "старой синьоры" Джон Элкан. Тренер не хочет уходить из команды, но его могут вынудить это сделать. 

Аллегри зарабатывает в "Ювентуса" девять миллионов евро в год. В случае досрочного увольнения он будет претендовать на денежную компенсацию за разрыв контракта. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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