"Ювентус" может уволить Аллегри

Массимилиано Аллегри руководит игрой команды. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Туринский "Ювентус" рассмотрит вариант с досрочным увольнением Массимилиано Аллегри. Руководство клуба не устраивают результаты команды на финише сезона.

Тренер не хочет уходить из команды, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Недавние результаты "Ювентуса" могут стать причиной для досрочного увольнения главного тренера. Контракт Массимилиано Аллегри с клубом действует до лета 2025-го года, однако он его будущее в Турине оказалось под вопросом.

Аллегри уходит с поля. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Разочарование в Аллегри

Руководство "Ювентуса" мечтало о выходе в финал Лиги Европы, но туринская команда выбыла из турнира за шаг до решающего матча. Испанская "Севилья" стала непреодолимым препятствием для итальянцев.

Еще одной причиной для критики Аллегри стало поражение от "Эмполи" в 36-м туре Серии А. Напряжение в клубе достигло пика после известия о том, что с "Ювентуса" сняли десять очков. Это лишит туринскую команду места в Лиге чемпионов.

У Массимилиано Аллегри возник конфликт с генеральным директором клуба Франческо Кальво, чью сторону принял владелец "старой синьоры" Джон Элкан. Тренер не хочет уходить из команды, но его могут вынудить это сделать.

Аллегри зарабатывает в "Ювентуса" девять миллионов евро в год. В случае досрочного увольнения он будет претендовать на денежную компенсацию за разрыв контракта.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки.

Форвард Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ".

Португалец Криштиану Роналду рассказал, что его не устраивает в Саудовской Аравии.

"Шахтер" сделал важное заявление о трансляциях матчей УПЛ.