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"Ювентус" може звільнити Аллегрі

24 травня 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ювентус" може звільнити Аллегрі
Массиміліано Аллегрі керує грою команди. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Туринський "Ювентус" розгляне варіант із достроковим звільненням Массіміліано Аллегрі. Керівництво клубу не влаштовує результати команди на фініші сезону.

Тренер не хоче йти з команди, повідомляє Tutto Mercato.

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Нещодавні результати "Ювентуса" можуть спричинити дострокове звільнення головного тренера. Контракт Массіміліано Аллегрі з клубом діє до літа 2025-го року, проте він його майбутнє в Турині опинилося під питанням.

Массиміліано Алегрі
Аллегрі залишає поле. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Розчарування в Аллегрі

Керівництво "Ювентуса" мріяло про вихід у фінал Ліги Європи, але туринська команда вибула із турніру за крок до вирішального матчу. Іспанська "Севілья" стала непереборною перешкодою для італійців.

Ще однією причиною для критики Аллегрі стала поразка від "Емполі" у 36-му турі Серії А. Напруга в клубі досягла піка після звістки про те, що з "Ювентуса" зняли десять очок. Це позбавить туринську команду місця у Лізі чемпіонів.

У Массіміліано Аллегрі виник конфлікт з генеральним директором клубу Франческо Кальво, чий бік прийняв власник "старої синьйори" Джон Елкан. Тренер не хоче залишати команду, але його можуть змусити це зробити.

Аллегрі заробляє в "Ювентусі" дев'ять мільйонів євро на рік. У разі дострокового звільнення він претендуватиме на грошову компенсацію за розірвання контракту.

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