Аллегрі йде у відставку: "Ювентус" вибрав нового тренера

Массиміліано Аллегрі залишає поле. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

У літнє міжсезоння-2023 туринський "Ювентус" збирається поміняти головного тренера. Наставник італійської команди Массіміліано Аллегрі піде у відставку.

Керівництво туринського клубу вже шукає нового тренера, повідомляє Tutto Mercato.

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Ігор Тудор працює у Франції. Фото: instagram.com/fcmarseille/

Новий тренер "Ювентуса"

Контракт 55-річного Массіміліано Аллегрі з туринським клубом діє до літа 2025 року. У разі, якщо не вдасться домовитися з ним про дострокове розірвання угоди, наймач виплатить наставнику грошову компенсацію.

"Ювентус" посів сьоме місце у підсумковій турнірній таблиці Серії А. По ходу сезону "стара синьйора" зазнала покарання — з команди зняли десять очок.

У клубі вже тривають пошуки нового головного тренера. Ним може стати колишній захисник команди та наставник французького "Марселя" Ігор Тудор. Не виключено, що "Ювентус" спробує домовитись і з Антоніо Конте.

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