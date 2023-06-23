Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Аллегрі йде у відставку: "Ювентус" вибрав нового тренера arrow

Аллегрі йде у відставку: "Ювентус" вибрав нового тренера

23 червня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Аллегрі йде у відставку: "Ювентус" вибрав нового тренера
Массиміліано Аллегрі залишає поле. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У літнє міжсезоння-2023 туринський "Ювентус" збирається поміняти головного тренера. Наставник італійської команди Массіміліано Аллегрі піде у відставку.

Керівництво туринського клубу вже шукає нового тренера, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Массіміліано Алегрі не влаштовує "Ювентус". 55-річний наставник не зумів нав'язати конкуренцію "Наполі" у боротьбі за Скудетто минулого сезону. Найближчим часом угода з тренером буде розірвана.

Ігор Тудор
Ігор Тудор працює у Франції. Фото: instagram.com/fcmarseille/

Новий тренер "Ювентуса"

Контракт 55-річного Массіміліано Аллегрі з туринським клубом діє до літа 2025 року. У разі, якщо не вдасться домовитися з ним про дострокове розірвання угоди, наймач виплатить наставнику грошову компенсацію.

"Ювентус" посів сьоме місце у підсумковій турнірній таблиці Серії А. По ходу сезону "стара синьйора" зазнала покарання — з команди зняли десять очок.

У клубі вже тривають пошуки нового головного тренера. Ним може стати колишній захисник команди та наставник французького "Марселя" Ігор Тудор. Не виключено, що "Ювентус" спробує домовитись і з Антоніо Конте.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Мудрик та Ванат можуть зіграти з Румунією: Ротань назвав умову.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру

Гравець збірної України Віктор Циганков опинився у компанії Букайо Сака та Харрі Кейна.

Хавбек Руслан Малиновський повернеться до Італії: "Марсель" готовий продати українця

Бразилець Неймар отримав від вагітної нареченої дозвіл на зради.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB