"Ливерпуль" переманит одну из молодых звезд "Реала": назревает скандал

Игроки "Реала" после победы в Кубке Испании-2023. Фото: instagram.com/aurelientchm/

Английский "Ливерпуль" собирается кардинально усилить состав накануне нового сезона. Юрген Клопп уже выбрал футболистов, которые могут переехать на "Энфилд".

Одной из приоритетных трансферных целей "красных" остается Орельен Чуамени, сообщает El Nacional.

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По итогам сезона 2022/2023 "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. В клубе считают, что одной из причин неудачного выступления команды является проблемы с формированием состава на матчи.

Борьба за Чуамени

"Красные" станут активным игроком на летнем трансферном рынке. Клуб уже пригласил из "Брайтона" чемпиона мира в составе сборной Аргентины Алексиса Макаллистера. "Ливерпуль" заплатил за полузащитника 42 млн евро. Однако это только начало работы клуба по привлечению новых игроков.

Чуамени борется с Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Ливерпуль" не отказался от идеи подписать Орельена Чуамени. Воспитанник "Бордо" год назад стал футболистом мадридского "Реала", который заплатил за полузащитника сборной Франции 80 млн евро (сумма может вырасти до 100 млн — Ред).

В испанском клубе считают, что Чуамени относится к игрокам, которые в будущем станут лидерами команды. "Реал" не хочет отпускать француза, но "Ливерпуль" ищет подход к футболисту. Английский клуб готов предложить за игрока 65 млн евро.

В сезоне 2022/2023 Орельен Чуамени сыграл 50 поединков во всех турнирах. На его счету четыре результативные передачи.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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