"Ліверпуль" переманить одну з молодих зірок "Реала": назріває скандал

Гравці "Реала" після перемоги у Кубку Іспанії-2023. Фото: instagram.com/aurelientchm/

Англійський "Ліверпуль" має намір кардинально посилити склад напередодні нового сезону. Юрген Клопп уже вибрав футболістів, які можуть переїхати на "Енфілд".

Однією з пріоритетних трансферних цілей "червоних" залишається Орельєн Чуамені, повідомляє El Nacional.

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За підсумками сезону 2022/2023 "Ліверпуль" посів п'яте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. У клубі вважають, що однією з причин невдалого виступу команди є проблеми із формуванням складу на матчі.

Боротьба за Чуамені

"Червоні" стануть активним гравцем на літньому трансферному ринку. Клуб уже запросив із "Брайтона" чемпіона світу у складі збірної Аргентини Алексіса Макалістера. "Ліверпуль" заплатив за півзахисника 42 млн євро. Однак це лише початок роботи клубу із залучення нових гравців.

Чуамені бореться з Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Ліверпуль" не відмовився від ідеї підписати Орельєна Чуамені. Вихованець "Бордо" рік тому став футболістом мадридського "Реала", який заплатив за півзахисника збірної Франції 80 млн євро (сума може зрости до 100 млн — Ред).

В іспанському клубі вважають, що Чуамені відноситься до гравців, які у майбутньому стануть лідерами команди. "Реал" не хоче відпускати француза, але "Ліверпуль" шукає підхід до футболіста. Англійський клуб готовий запропонувати за гравця 65 млн євро.

У сезоні 2022/2023 Орельєн Чуамені зіграв 50 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку чотири результативні передачі.

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