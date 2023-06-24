Серьогіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Заплітний став чемпіоном

Для Серьогіної це друга медаль найпрестижнішого мультиспортивного форуму континенту. Фото: Влад Єфімов

Третій день поспіль маємо приємні новини з Європейських ігор у Польщі. У змаганнях з карате українці слідом за золотом Анжеліки Терлюги взяли ще 2 медалі. Чемпіоном у ваговій категорії до 75 кг у чоловічому куміте став Андрій Заплітний, срібло серед жінок до 61 кг виборола Аніта Серьогіна.

Ексклюзивні фото та коментар спортсменки з Чорноморська — у матеріалі Новини.LIVE.

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33-річна українська каратистка виграла усі три сутички на старті турніру і завершила груповий етап на першому місці. Вже гарантувавши собі таким чином нагороду, вона у півфіналі взяла гору над туркенею Гульбахар Гьозіток (2:0).

У фіналі в рівній боротьбі українка все ж поступилася по senshu чинній чемпіонці Європи Рім Хаміс з Німеччини (2:2).

Аніта Серьогіна та її суперниці. Фото: Влад Єфімов

"Напевно під тиском перемоги на минулих іграх та виступи тут як діюча чемпіонка трохи змусили мене похвилюватися перед змаганнями. Але такі емоції теж необхідні, тому що змушують тебе бути більш зібраним, сфокусованим та агресивним, захищаючи свій титул. Хоч це й срібло, я все одно дуже рада цій медалі. Медаль — це найвища нагорода за працю спортсмена. І лише сам спортсмен знає, скільки він віддає цьому спорту і чим жертвує у своєму житті заради таких медалей. Тому засмучуватися сріблу — ні, не сьогодні, я сьогодні щаслива і вдячна нашій армії, що взагалі можу битися на таких турнірах і представляти нашу країну з гордістю", — повідомила Серьогіна.

Зазначимо, що для Серьогіної це друга медаль найпрестижнішого мультиспортивного форуму континенту після золота Мінська-2019. Таким чином маленьке місто-супутник Одеси, Чорноморськ, принесло вже 2 медалі Європейських ігор. Окрім Серьогіної бронзу в легкій атлетиці у потрійному стрибку приніс Владислав Шепелєв.

Золото Заплітного

А от для іншого каратиста, Заплітного, це був золотий дебют. 21-річний каратист з Чернівців вийшов з групи на першому місце з трьома перемогами в активі й додав до них ще одну у напруженому півфіналі — над другим номером світового рейтингу бельгійцем Квентаном Мауденом (5:4).

У поєдинку за золото проти італійця Даніеле Ді Віво, якого він впевнено переміг на груповій стадії (3:0), чинний чемпіон Європи поступався 2:3. Але на останніх секундах зумів заробити бал і здобув перемогу за рішенням суддів (hantei).

Таким чином збірна України з карате завершує свій виступ у Кракові-2023 з чотирма нагородами, серед яких 2 золота.

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