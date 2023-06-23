Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Румыния — Украина на Евро-2023: прогноз букмекеров arrow

Румыния — Украина на Евро-2023: прогноз букмекеров

23 июня 2023 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Румыния Украина — прогноз букмекеров
Украина в матче против Хорватии. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Участники молодежного чемпионата Европы по футболу готовятся к матчам второго тура на групповом этапе. Сборная Украины U-21 будет противостоять сверстникам из Румынии. 

Команда Руслана Ротаня считается фаворитом предстоящего поединка, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В субботу, 24 июня, сборная Украины сыграет свой второй матч в рамках Евро-2023. Подопечные Ротаня начали турнир с убедительной победы над Хорватией (2:0), и накануне игры с румынами эксперты считают именно "сине-желтых" фаворитом противостояния. 

Алексей Кащук
Алексей Кащук празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ

Ставки на матч Румыния — Украина 

Команда Эмиля Санду проиграла свой первый поединок на Евро-2023 сборной Испании с разгромным счетом 0:3. Это одна из причин, по которой эксперты считают, что Украина имеет серьезные шансы на победу в поединке с хозяевами турнира даже несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков. 

Ставка на победу сборной Украины составляет 1,92. Прогноз в пользу национальной команды Румынии оценивается коэффициентом 3,80. Ничья идет за 3,50. 

Букмекеры уверены, что матч Румыния — Украина получится результативным. Ставка на "Тотал Больше 2,5" идет с коэффициентом 1,72. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать прогноз с коэффициентом 2,45. 

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги. 

Полузащитник Виталий Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру. 

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна. 

Киевское "Динамо" продаст лидеров: уже известно, кто покинет клуб. 

Массимилиано Аллегри уходит в отставку: "Ювентус" выбрал нового тренера. 

Этот гол был признан лучшим в чемпионате Италии: позавидовал бы сам Марадона. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас