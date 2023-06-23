Румыния Украина — прогноз букмекеров

Украина в матче против Хорватии. Фото: пресс-служба УАФ

Участники молодежного чемпионата Европы по футболу готовятся к матчам второго тура на групповом этапе. Сборная Украины U-21 будет противостоять сверстникам из Румынии.

Команда Руслана Ротаня считается фаворитом предстоящего поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

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В субботу, 24 июня, сборная Украины сыграет свой второй матч в рамках Евро-2023. Подопечные Ротаня начали турнир с убедительной победы над Хорватией (2:0), и накануне игры с румынами эксперты считают именно "сине-желтых" фаворитом противостояния.

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Ставки на матч Румыния — Украина

Команда Эмиля Санду проиграла свой первый поединок на Евро-2023 сборной Испании с разгромным счетом 0:3. Это одна из причин, по которой эксперты считают, что Украина имеет серьезные шансы на победу в поединке с хозяевами турнира даже несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков.

Ставка на победу сборной Украины составляет 1,92. Прогноз в пользу национальной команды Румынии оценивается коэффициентом 3,80. Ничья идет за 3,50.

Букмекеры уверены, что матч Румыния — Украина получится результативным. Ставка на "Тотал Больше 2,5" идет с коэффициентом 1,72. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать прогноз с коэффициентом 2,45.

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