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Румунія — Україна на Євро-2023: прогноз букмекерів

23 червня 2023 16:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Румунія Україна — прогноз букмекерів
Україна у матчі проти Хорватії. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Учасники молодіжного чемпіонату Європи з футболу готуються до матчів другого туру на груповому етапі. Збірна України U-21 протистоятиме одноліткам із Румунії.

Команда Руслана Ротаня вважається фаворитом майбутнього двобою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 24 червня, збірна України зіграє свій другий матч у рамках Євро-2023. Підопічні Ротаня розпочали турнір із переконливої перемоги над Хорватією (2:0), і напередодні гри з румунами експерти вважають саме "синьо-жовтих" фаворитом протистояння.

Олексій Кащук
Олексій Кащук святкує гол. Фото: пресслужба УАФ

Ставки на матч Румунія — Україна

Команда Еміля Санду програла свій перший поєдинок на Євро-2023 збірній Іспанії із розгромним рахунком 0:3. Це одна з причин, через яку експерти вважають, що Україна має серйозні шанси на перемогу у поєдинку з господарями турніру, навіть попри відсутність низки ключових гравців.

Ставка на перемогу збірної України складає 1,92. Прогноз на користь національної команди Румунії оцінюється коефіцієнтом 3,80. Нічия йде за 3,50.

Букмекери впевнені, що матч Румунія — Україна вийде результативним. Ставка на "Тотал Більше 2,5" йде з коефіцієнтом 1,72. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити прогноз із коефіцієнтом 2,45.

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