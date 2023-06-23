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Скандальный рефери обслужит матч молодежных сборных Румынии и Украины

23 июня 2023 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина Румыния — на матч назначен скандальный рефери
Мортен Крог во время матча. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В УЕФА уже назначили арбитра на поединок с участием сборной Украины молодежного чемпионата Европы по футболу. Соперником команды Руслана Ротаня станет Румыния. 

Украинская молодежка может решить вопрос о выходе из группы в случае победы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Молодежная сборная Украины начала с победы на Евро-2023. В первом же матче команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0), которую считали фаворитом противостояния. 

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины после победы над Хорватией. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Арбитр на матч Румыния — Украина 

Во втором поединке на групповой стадии Евуро-2023 украинская "молодежка" встретится с румынами, одними из хозяев турнира. Пока не известно, сможет ли Ротань выставить на этот поединок оптимальный состав, включая Мудрика и Ваната. Эти футболисты продолжают восстанавливаться от последствий травм. 

Зато уже известна бригада судей, которая будет работать на матче Румыния — Украина. Главным арбитром будет 35-летний Мортен Крог из Дании. Ему помогут на линии Стеффен Брамсен и Деннис Расмуссен. Четвертым арбитром стал Себастьян Гисхамер. 

У Мортена Крога неоднозначная репутация в чемпионате Дании по футболу. Он достаточно часто удаляет игроков с поля, не любит споры с футболистами. Судья назначал пенальти в трех из шести своих последних поединках. При этом он достаточно редко показывает за матч больше пяти желтых карточек. 

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