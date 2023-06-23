Украина Румыния — на матч назначен скандальный рефери

Мортен Крог во время матча. Фото: Google

В УЕФА уже назначили арбитра на поединок с участием сборной Украины молодежного чемпионата Европы по футболу. Соперником команды Руслана Ротаня станет Румыния.

Украинская молодежка может решить вопрос о выходе из группы в случае победы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Молодежная сборная Украины после победы над Хорватией. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Арбитр на матч Румыния — Украина

Во втором поединке на групповой стадии Евуро-2023 украинская "молодежка" встретится с румынами, одними из хозяев турнира. Пока не известно, сможет ли Ротань выставить на этот поединок оптимальный состав, включая Мудрика и Ваната. Эти футболисты продолжают восстанавливаться от последствий травм.

Зато уже известна бригада судей, которая будет работать на матче Румыния — Украина. Главным арбитром будет 35-летний Мортен Крог из Дании. Ему помогут на линии Стеффен Брамсен и Деннис Расмуссен. Четвертым арбитром стал Себастьян Гисхамер.

У Мортена Крога неоднозначная репутация в чемпионате Дании по футболу. Он достаточно часто удаляет игроков с поля, не любит споры с футболистами. Судья назначал пенальти в трех из шести своих последних поединках. При этом он достаточно редко показывает за матч больше пяти желтых карточек.

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