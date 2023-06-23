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Скандальний рефері обслужить матч молодіжних збірних Румунії та України

23 червня 2023 11:51
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Україна Румунія — на матч призначено скандальний рефері
Мортен Крог під час матчу. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В УЄФА вже призначили арбітра на двобій за участю збірної України на молодіжному чемпіонату Європи з футболу. Суперником команди Руслана Ротаня стане Румунія.

Українська молодіжка у разі перемоги може розв'язати питання про вихід із групи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Молодіжна збірна України розпочала з перемоги на Євро-2023. У першому матчі команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0), яку вважали фаворитом протистояння.

молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України після перемоги над Хорватією Фото Павла Кубанова (УАФ)

Арбітр на матч Румунія — Україна

У другому поєдинку на груповій стадії ЄВРО-2023 українська "молодіжка" зустрінеться з румунами, одними з господарів турніру. Поки не відомо, чи Ротань зможе виставити на цей поєдинок оптимальний склад, включаючи Мудрика і Ваната. Ці футболісти продовжують відновлюватись від наслідків травм.

Проте вже відома бригада суддів, яка працюватиме на матчі Румунія — Україна. Головним арбітром буде 35-річний Мортен Крог із Данії. Йому допоможуть на лінії Стеффен Брамсен та Денніс Расмуссен. Четвертим арбітром став Себастьян Гісхамер.

Мортен Крога має неоднозначну репутацію в чемпіонаті Данії з футболу. Він досить часто видаляє гравців із поля, не любить суперечки з футболістами. Суддя призначав пенальті у трьох із шести своїх останніх поєдинках. При цьому він досить рідко показує за матч понад п'ять жовтих карток.

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