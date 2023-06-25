Караваєв відвідав команду військових Національної гвардії України в Одесі

Футболісти "Південної Пальміри" НГУ та Олександр Караваєв. Фото: Дмитро Богомолов

Гравець національної збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв відвідав тренування одеського аматорського футбольного клубу "Південної Пальміри" НГУ, який повністю складається з військовослужбовців Національної гвардії України.

Він подякував гвардійцям за службу та підтримав команду, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.

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"Знаю, що ви всі служите. По собі не уявляю, це складно. Це ризик життя, для цього потрібна сміливість та відвага. А також займаєтесь улюбленою справою, якій я присвятив усе життя. Дякую вам!" – сказав Караваєв.

Після цього відомий гравець сфотографувався з командою, пожартував з військовими та побажав успіхів.

Така підтримка допомогла колективу у четвертому турі Чемпіонату Одеської області, та підопічні відомого тренера та екс-гравця “Зорі” та “Чорноморця” Іллі Галюзи переграли ФК “Чорноморськ” з рахунком 3:0. Забивали Олександр Гречко, Георгій Сулімовський та один м’яч суперники провели у власні ворота після прострілу Сергія Біневського.

"Південна Пальміра" НГУ перед матчем з "Чорноморськом". Фото: Надія Дев'ятіна

Всюди серед лідерів

Це була вже третя перемога для гвардійців у 4 матчах, вони йдуть на другому місці в турнірній таблиці. Також серед лідерів команда НГУ йде в Чемпіонаті Одеси, де після 8 матчів військові мають в активі 7 перемог. В обох турнірах випереджають "Південну Пальміру" лише чемпіони Зимової та Літньої першості області "Титан Одеса". Також військові йдуть на першому місці у Вищій лізі Одеської Ліги Співдружності з футзалу.

Воротар Сергій Панібратець рятує ворота гвардійців. Фото: Надія Дев'ятіна

Додамо, що нещодавно, в день народження президента клубу командира 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Вячеслава Краснопольського, футболку київського “Динамо” з автографами гравців передав клубу воротар збірної України Георгій Бущан.

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