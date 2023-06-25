Караваєв відвідав команду військових Національної гвардії України в Одесі
Гравець національної збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв відвідав тренування одеського аматорського футбольного клубу "Південної Пальміри" НГУ, який повністю складається з військовослужбовців Національної гвардії України.
Він подякував гвардійцям за службу та підтримав команду, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.
"Знаю, що ви всі служите. По собі не уявляю, це складно. Це ризик життя, для цього потрібна сміливість та відвага. А також займаєтесь улюбленою справою, якій я присвятив усе життя. Дякую вам!" – сказав Караваєв.
Після цього відомий гравець сфотографувався з командою, пожартував з військовими та побажав успіхів.
Така підтримка допомогла колективу у четвертому турі Чемпіонату Одеської області, та підопічні відомого тренера та екс-гравця “Зорі” та “Чорноморця” Іллі Галюзи переграли ФК “Чорноморськ” з рахунком 3:0. Забивали Олександр Гречко, Георгій Сулімовський та один м’яч суперники провели у власні ворота після прострілу Сергія Біневського.
Всюди серед лідерів
Це була вже третя перемога для гвардійців у 4 матчах, вони йдуть на другому місці в турнірній таблиці. Також серед лідерів команда НГУ йде в Чемпіонаті Одеси, де після 8 матчів військові мають в активі 7 перемог. В обох турнірах випереджають "Південну Пальміру" лише чемпіони Зимової та Літньої першості області "Титан Одеса". Також військові йдуть на першому місці у Вищій лізі Одеської Ліги Співдружності з футзалу.
Додамо, що нещодавно, в день народження президента клубу командира 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Вячеслава Краснопольського, футболку київського “Динамо” з автографами гравців передав клубу воротар збірної України Георгій Бущан.
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