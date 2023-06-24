России и Беларуси снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление

Женская сборная России по волейболу. Фото: Google

Международная федерация волейбола (FIVB) продлила отстранение для команд из России и Беларуси. Причиной является продолжающаяся война в Украине.

Решение приняли на заседании административного совета FIVB.

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Заседание административного совета FIVB. Фото: fivb.com

Соблюдены все рекомендации МОК

На заседании административного совета решили продолжить отстранение клубов и сборных команд из РФ и Беларуси от соревнований под его эгидой.

Отметим, что сборные РФ и РБ убраны из всех рейтингов, а их прежние очки заморожены. Соответствующее решение затрагивает большой волейбол, пляжный вид и волейбол на снегу.

Решение FIVB помогло сборным Украины подняться на одну позицию в мировом рейтинге. Мужчины сейчас 14-е, а девушки 21-е.

В FIVB также отметили, что принимали решение с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Ранее в МОК разрешили допускать россиян и белорусов к соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов при выполнении ряда антивоенных требований. Также МОК дал каждой федерации право самостоятельно принимать решение по россиянам и белорусам.

Также отметим, что Россия из-за санкций в 2022 году потеряла право на проведение Чемпионата мира и место в нем. Место РФ заняла сборная Украины, которая дошла к четвертьфиналу.

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