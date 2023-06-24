России и Беларуси снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление
Международная федерация волейбола (FIVB) продлила отстранение для команд из России и Беларуси. Причиной является продолжающаяся война в Украине.
Решение приняли на заседании административного совета FIVB.
Санкции против России и Беларуси приняли после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.
Соблюдены все рекомендации МОК
На заседании административного совета решили продолжить отстранение клубов и сборных команд из РФ и Беларуси от соревнований под его эгидой.
Отметим, что сборные РФ и РБ убраны из всех рейтингов, а их прежние очки заморожены. Соответствующее решение затрагивает большой волейбол, пляжный вид и волейбол на снегу.
Решение FIVB помогло сборным Украины подняться на одну позицию в мировом рейтинге. Мужчины сейчас 14-е, а девушки 21-е.
В FIVB также отметили, что принимали решение с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета.
Ранее в МОК разрешили допускать россиян и белорусов к соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов при выполнении ряда антивоенных требований. Также МОК дал каждой федерации право самостоятельно принимать решение по россиянам и белорусам.
Также отметим, что Россия из-за санкций в 2022 году потеряла право на проведение Чемпионата мира и место в нем. Место РФ заняла сборная Украины, которая дошла к четвертьфиналу.
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