Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow России и Беларуси снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление arrow

России и Беларуси снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление

24 июня 2023 14:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
России и Беларуси снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление
Женская сборная России по волейболу. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Международная федерация волейбола (FIVB) продлила отстранение для команд из России и Беларуси. Причиной является продолжающаяся война в Украине.

Решение приняли на заседании административного совета FIVB.

Читайте также:

Санкции против России и Беларуси приняли после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.

Заседание административного совета FIVB. Фото: fivb.com

Соблюдены все рекомендации МОК

На заседании административного совета решили продолжить отстранение клубов и сборных команд из РФ и Беларуси от соревнований под его эгидой.

Отметим, что сборные РФ и РБ убраны из всех рейтингов, а их прежние очки заморожены. Соответствующее решение затрагивает большой волейбол, пляжный вид и волейбол на снегу.

Решение FIVB помогло сборным Украины подняться на одну позицию в мировом рейтинге. Мужчины сейчас 14-е, а девушки 21-е.

В FIVB также отметили, что принимали решение с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Ранее в МОК разрешили допускать россиян и белорусов к соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов при выполнении ряда антивоенных требований. Также МОК дал каждой федерации право самостоятельно принимать решение по россиянам и белорусам.

Также отметим, что Россия из-за санкций в 2022 году потеряла право на проведение Чемпионата мира и место в нем. Место РФ заняла сборная Украины, которая дошла к четвертьфиналу.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

Полузащитник Виталий Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит свою карьеру.

Киевское "Динамо" продаст лидеров: уже известно, кто покинет клуб.

Людмила Лузан и мужская байдарка-четверка принесли еще 2 медали Украине на Европейских играх.

Румыния — Украина на Евро-2023: прогноз букмекеров.

Украинка Анита Серегина взяла серебро по карате на Европейских играх, Андрей Заплитный стал чемпионом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас