Лузан и мужская байдарка-четверка принесли еще 2 медали Европейских игр

Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Олег Кухарик и Игорь Трунов взяли серебро. Фото: НОК

На вторую строчку пьедестала Европейских игр взошли сегодня по итогам соревнований в Польше Людмила Лузан в 200 метрах и украинская байдарка-четверка на дистанции 500 м в составе Дмитрия Даниленко, Ивана Семикина, Олега Кухарика и Игоря Трунова.

После получения награды вицечемпионы поделились своими впечатлениями с прессслужбой НОК Украины.

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"Сейчас мы в отличной форме, поэтому с хорошим зарядом, хорошими эмоциями выходили на старт. Не было никаких сомнений, что мы кому-то проигрываем, но соперники были действительно сильными. Однако невозможного нет — будем работать и настраиваться взять реванш уже на чемпионате мира. Также важной задачей является завоевание олимпийской лицензии", — говорит Олег Кухарик.

Экипаж немного уступил лишь олимпийским чемпионам, опытному экипажу испанцев. Дмитрий Даниленко сообщил, что нужно еще год потренироваться, чтобы исправить все ошибки и показать уже лучший результат.

"Сегодня у нас была отличная группа поддержки. Приехала моя мама, также жена Игоря Трунова Наши первые тренеры здесь. Соперники у нас были очень сильные, почти вся мировая элита, поэтому эта награда для нас чрезвычайно важна. Довольны, что в такой компании мы оказались на пьедестале", — заметил Иван Семикин.

Дальше по плану у нас подготовка к чемпионату мира.

"Надеемся, что Германия, как страна хозяин, не будет выдавать визы представителям стран-террористов РФ и РБ, и мы сможем спокойно выступать. Мы работаем и верим, что все получится", — рассказал Игорь Трунов.

Еще одна награда Лузан

Серебряную эстафету у байдарки-четверки на соревнованиях в Криспиновском заливе подхватила каноистка Людмила Лузан.

Ко вчерашнему золоту в двойке на дистанции 500 м двукратная медалистка Олимпиады сегодня добавила серебро в одиночке на 200-метровке. Бістрее украинки, на 0,284 секунды, оказалась лишь одна спортсменка — хозяйка соревнований Дорота Боровская.

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