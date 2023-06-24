Лузан та чоловіча байдарка-четвірка принесли ще 2 медалі Європейських ігор

Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Олег Кухарик та Ігор Трунов взяли срібло. Фото: НОК

На другу сходинку п'єдесталу Європейських ігор зійшли сьогодні за підсумками змагань у Польщі Людмила Лузан у 200 метрах та українська байдарка-четвірка на дистанції 500 м у складі Дмитра Даниленка, Івана Семикіна, Олега Кухарика та Ігоря Трунова.

Після здобуття нагороди віцечемпіони поділилися своїми враженнями з пресслужбою НОК України.

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"Зараз ми в чудовій формі, тому з хорошим зарядом, гарними емоціями виходили на старт. Не було жодних сумнівів, що ми комусь програємо, але суперники були дійсно сильними. Проте неможливого немає — будемо працювати й налаштовуватися взяти реванш вже на чемпіонаті світу. Також важливим завданням є завоювання олімпійської ліцензії", — каже Олег Кухарик.

Екіпаж трішки поступився лише олімпійським чемпіонам, досвідченому екіпажу іспанців. Дмитро Даниленко повідомив, що потрібно ще рік потренуватися, щоб виправити всі помилки і показати вже кращий результат.

"Сьогодні в нас була чудова група підтримки. Приїхала моя мама, також дружина Ігоря Трунова Наші перші тренери тут. Суперники у нас були дуже сильні, майже вся світова еліта, тому ця нагорода є для нас надзвичайно важливою. Задоволені, що в такій компанії ми опинилися на п’єдесталі", — зауважив Іван Семикін.

Далі за планом у нас підготовка до чемпіонату світу.

"Маємо надію, що Німеччина, як країна господар, не буде видавати візи представникам країн-терористів РФ і РБ, і ми зможемо спокійно виступати. Ми працюємо і віримо, що все вийде", — розповів Ігор Трунов.

Ще одна нагорода Лузан

Срібну естафету у байдарки-четвірки на змаганнях у Криспінувській затоці підхопила каноїстка Людмила Лузан.

До вчорашнього золота у двійці на дистанції 500 м дворазова медалістка Олімпіади сьогодні додала срібло в одиночці на 200-метрівці. Швидшою за українку, на 0,284 секунди, виявилася лише одна спортсменка — господарка змагань Дорота Боровська.

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