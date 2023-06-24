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Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву

24 червня 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву
Жіноча збірна Росії з волейболу. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) продовжила відсторонення для команд із Росії та Білорусі. Причиною є війна в Україні.

Рішення ухвалили на засіданні адміністративної ради FIVB .

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асідання адміністративної ради FIVB. Фото: fivb.com

Дотримано всіх рекомендації МОК

На засіданні адміністративної ради вирішили продовжити усунення клубів та збірних команд із РФ та Білорусі від змагань під його егідою.

Зазначимо, що збірні РФ та РБ прибрані з усіх рейтингів, а їхні колишні очки заморожені. Відповідне рішення зачіпає великий волейбол, пляжний вид та волейбол на снігу.

Рішення FIVB допомогло збірним України піднятися на одну позицію у світовому рейтингу. Чоловіки зараз 14-ті, а дівчата 21-і.

У FIVB також зазначили, що ухвалювали рішення з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше МОК дозволив допускати росіян і білорусів до змагань у статусі нейтральних спортсменів при виконанні низки антивоєнних вимог. Також МОК дав кожній федерації право самостійно приймати рішення щодо росіян та білорусів.

Також зазначимо, що Росія через санкції у 2022 році втратила право на проведення Чемпіонату світу та місце у ньому. Місце РФ посіла збірна України, яка дійшла до чвертьфіналу.

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