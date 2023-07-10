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"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера

10 июля 2023 15:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера
Эрик Тен Хаг на тренировке "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ведущий защитник сборной Англии Гарри Магуайр готов сменить клуб. "Манчестер Юнайтед" не собирается препятствовать уходу футболиста. 

Тренерский штаб "красных дьяволов" не рассчитывает на опытного игрока, сообщает Manchester Evening News

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг разочарован игрой Гарри Магуайра в прошлом сезоне. Специалист готов расстаться с 30-летний футболистом, если клуб сумеет заработать на нем большие деньги. 

Куда уйдет Магуайр? 

Частые ошибки игрока сборной Англии привели к тому, что над ним насмехается даже часть болельщиков "Манчестер Юнайтед". Неубедительная игра футболиста вызвала слухи о том, что Гарри Магуайр выставлен клубом на трансфер. 

Гарри Магуайр
Магуайр в сборной Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Эта информация не отвечает действительности, но "Манчестер Юнайтед" действительно готов отпустить защитника. Клуб, который захочет подписать с ним контракт, должен будет заплатить "красным дьяволам" 60 млн евро. Если футболист останется на "Олд Траффорд", то у него в следующем сезоне заберут капитанскую повязку. В услугах опытного футболиста заинтересованы английский "Ньюкасл" и итальянский "Интер". 

Гарри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в 2019 году. Стоимость трансфера составила 87 млн евро. 

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