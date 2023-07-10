"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера

Эрик Тен Хаг на тренировке "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/

Ведущий защитник сборной Англии Гарри Магуайр готов сменить клуб. "Манчестер Юнайтед" не собирается препятствовать уходу футболиста.

Тренерский штаб "красных дьяволов" не рассчитывает на опытного игрока, сообщает Manchester Evening News.

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Куда уйдет Магуайр?

Частые ошибки игрока сборной Англии привели к тому, что над ним насмехается даже часть болельщиков "Манчестер Юнайтед". Неубедительная игра футболиста вызвала слухи о том, что Гарри Магуайр выставлен клубом на трансфер.

Магуайр в сборной Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Эта информация не отвечает действительности, но "Манчестер Юнайтед" действительно готов отпустить защитника. Клуб, который захочет подписать с ним контракт, должен будет заплатить "красным дьяволам" 60 млн евро. Если футболист останется на "Олд Траффорд", то у него в следующем сезоне заберут капитанскую повязку. В услугах опытного футболиста заинтересованы английский "Ньюкасл" и итальянский "Интер".

Гарри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в 2019 году. Стоимость трансфера составила 87 млн евро.

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