Де Хеа уходит из "Манчестер Юнайтед": это приблизит трансфер Трубина

Давид Де Хеа. Фото: twitter.com/D_DeGea

"Манчестер Юнайтед" все же придется искать нового голкипера, поскольку их ворота остаются беззащитными. Давид Де Хеа окончательно принял решение об уходе.

Об этом сообщили клуб и игрок.

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Де Хеа попрощался с клубом. Фото: скриншот

Шанс для Трубина

Де Хеа трогательно попрощался с клубом, где провел 12 лет.

"Я просто хочу попрощаться со всеми болельщиками "Манчестер Юнайтед".

Мне хочется выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого добились с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.

Я испытывал невероятную гордость каждый раз, одевая эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять крупнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов.

Это был незабываемый и успешный период. Уехав из Мадрида маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся таких вершин.

Сейчас самое подходящее время для нового вызова, чтобы снова попробовать себя в новой атмосфере. Но Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все", — написал экс-вратарь "Манчестер Юнайтед".

Де Хеа стал игроком "МЮ" в 2011 году, когда перешел из "Атлетико". За клуб испанец провел 545 матчей, из которых 190 "сухих", что стало рекордом для вратарей "МЮ".

32-летний голкипер помог клубу выиграть АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги.

Отметим, что претендентом номер один на смену Де Хеа является Андре Онана из "Интера". На место камерунца претендует голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин.

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