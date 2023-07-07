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Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение

7 июля 2023 08:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение
Артем Довбик на тренировке. Фото: СК "Днепр-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик хочет продолжить карьеру в зарубежном клубе. Им интересуются представители сразу нескольких европейских чемпионатов. 

В ближайшее время "Днепр-1" может получить предложение по игроку из Испании, сообщает Marca

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Недавно Артем Довбик продлил контракт до лета 2025 года с "Днепро-1". Это не значит, что футболист хочет остаться в команде, но теперь клуб может заработать хорошие деньги на его продаже. Форвард хочет начать новый сезон в другом чемпионате. 

Куда уйдет Довбик? 

В услугах игрока сборной Украины заинтересованы клубы из Турции, Италии и Германии. Недавно к ним добавилась испанская "Жирона", где уже успешно партнер Артема Довбика по национальной команде Виктор Цыганков. 

Артем Довбик
Артем Довбик в мячом. Фото: СК "Днепр-1"

Этим летом "Жирона" потеряла сразу двух важных игроков, отсутствие которых необходимо компенсировать. Основные полузащитник Родриго Рикельме и форвард Валентин Кастальянос играли в аренде за каталонскую команду. Они вернулись в свои клубы — мадридский "Атлетико" и американский "Нью-Йорк Сити". 

"Жирона" ищет нового форварда, и им может стать Артем Довбик. Каталонцы готовы обновить свой трансферный рекорд (пока им является покупка Ориоля Ромеу. — Ред.). Они предложат за украинского игрока семь миллионов евро. Как и в случае с Цыганковым, "Жирона" готова отправить клубу Довбика 50% от последующей продажи футболиста. Каталонцы уже готовят предложение. 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер. 

Полузащитник Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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