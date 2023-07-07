Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение
Форвард сборной Украины Артем Довбик хочет продолжить карьеру в зарубежном клубе. Им интересуются представители сразу нескольких европейских чемпионатов.
В ближайшее время "Днепр-1" может получить предложение по игроку из Испании, сообщает Marca.
Недавно Артем Довбик продлил контракт до лета 2025 года с "Днепро-1". Это не значит, что футболист хочет остаться в команде, но теперь клуб может заработать хорошие деньги на его продаже. Форвард хочет начать новый сезон в другом чемпионате.
Куда уйдет Довбик?
В услугах игрока сборной Украины заинтересованы клубы из Турции, Италии и Германии. Недавно к ним добавилась испанская "Жирона", где уже успешно партнер Артема Довбика по национальной команде Виктор Цыганков.
Этим летом "Жирона" потеряла сразу двух важных игроков, отсутствие которых необходимо компенсировать. Основные полузащитник Родриго Рикельме и форвард Валентин Кастальянос играли в аренде за каталонскую команду. Они вернулись в свои клубы — мадридский "Атлетико" и американский "Нью-Йорк Сити".
"Жирона" ищет нового форварда, и им может стать Артем Довбик. Каталонцы готовы обновить свой трансферный рекорд (пока им является покупка Ориоля Ромеу. — Ред.). Они предложат за украинского игрока семь миллионов евро. Как и в случае с Цыганковым, "Жирона" готова отправить клубу Довбика 50% от последующей продажи футболиста. Каталонцы уже готовят предложение.
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