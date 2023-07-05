Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины U-21. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик привлек внимание потенциальных покупателей из разных европейских чемпионатов. Молодой футболист может начать следующий сезон в новом клубе.

В услугах Мудрика заинтересованы клубы из Испании и Германии, сообщает Marca.

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Вторая половина прошлого сезона получилась тяжелой для Михаила Мудрика. Полузащитник перешел в "Челси" в сложный момент для клуба и не сумел проявить себя с лучшей стороны. Однако в матчах за сборные Украины футболист доказал, что его талант никуда не делся.

Кто интересуется Мудриком?

После окончания сезона Михаил сначала хорошо проявил себя в команде Сергея Реброва в рамках отбора на Евро-2024, а затем помог команде Руслана Ротаня выйти в полуфинал молодежного чемпионата Европы-2023. В составе обеих сборных хавбек записал на своей счет результативные действия.

Михаил Мудрик с партнерами по сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Игра Мудрика возродила интерес к нему со стороны других клубов. В Испании футболистом интересуется местный "Вильярреал", в Германии по Михаилу готовит предложение леверкузенский "Байер". В обоих случаях речь идет исключительно об аренде украинского игрока, так как эти клубы не смогут выкупить его трансфер.

"Челси" может согласиться отпустить Мудрика в аренду на срок от шести до 12 месяцев с условием, что Михаил получит постоянное место в основном составе "Вильярреала" или "Байера". Однако лондонский клуб категорически не хочет продавать полузащитника сборной Украины.

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