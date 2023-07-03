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Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану

3 июля 2023 09:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду может снова переехать в один из европейских чемпионатов. В его услугах заинтересован клуб, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. 

Известный футболист может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду удалось реанимировать карьеру в Саудовской Аравии. Португалец стал одним из лидеров местного "Аль-Насра" и помог команде финишировать на втором месте в чемпионате страны. В 16 поединках ветеран забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Это снова привлекло к Роналду внимание со стороны европейских клубов.

Куда может перейти Криштиану? 

В услугах португальского футболиста заинтересована дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб занял второе место в турнирной таблице Бундеслиги и снова сыграет в Лиге чемпионов. Руководство "шмелей" готовит для "Аль-Насра" предложение об аренде Роналду сроком на полгода. В "Боруссии" уверены, что Криштиану поможет команде выйти в плей-офф еврокубкового турнира. 

Криштиану Роналду
Роналду на тренировке. Фото: Фото: instagram.com/cristiano/

Также в услугах Роналду заинтересовал лиссабонский "Спортинг". В клубе надеются на то, что португалец после "Аль-Насра" вернется и сыграет в составе "львов" один сезон. 

Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" действует еще полтора года. Недавно в клуб был назначен новый главный тренер, чему активно способствовал португальский футболист. 

Напомним, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжил карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук собирается перейти в известный клуб.

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