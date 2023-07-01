Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб

Георгий Судаков перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в другом чемпионате. Молодым футболистом интересуются несколько зарубежных клубов.

У Судакова есть шанс переехать в итальянскую Серию А, сообщает Tutto Mercato.

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Еще один лидер донецкого "Шахтера" привлек внимание зарубежных грандов. Георгий Судаков успел стать одним из лидеров "горняков" в прошлом сезоне. Игра 20-летнего футболиста справедливо привела его к статусу одного из самых перспективных молодых полузащитников Европы.

Где продолжит карьеру Судаков?

Информация об интересе других клубов к Георгию начала появляться еще несколько месяцев назад, но тогда обходилось без конкретики. А сейчас итальянские журналисты пишут, что лидером "Шахтера" серьезно заинтересовался "Интер".

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Нерадзурри" считают Георгия Судакова перспективным игроком, который со временем может стать одним из лучших в мире на своей позиции. Итальянский клуб хочет инвестировать в развитие украинского футболиста. "Интер" готов сделать щедрое предложение "Шахтеру", при этом Судаков может остаться в Украине еще на сезон на правах аренды. О сумме потенциального трансфера пока ничего не сообщается.

В сезоне 2022/2023 Георгий Судаков забил пять голов и сделал семь результативных передач в составе "Шахтера". Также он помог молодежной сборной Украины пробиться в плей-офф Евро-2023.

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