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Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб

1 июля 2023 09:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб
Георгий Судаков перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в другом чемпионате. Молодым футболистом интересуются несколько зарубежных клубов. 

У Судакова есть шанс переехать в итальянскую Серию А, сообщает Tutto Mercato

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Еще один лидер донецкого "Шахтера" привлек внимание зарубежных грандов. Георгий Судаков успел стать одним из лидеров "горняков" в прошлом сезоне. Игра 20-летнего футболиста справедливо привела его к статусу одного из самых перспективных молодых полузащитников Европы. 

Где продолжит карьеру Судаков? 

Информация об интересе других клубов к Георгию начала появляться еще несколько месяцев назад, но тогда обходилось без конкретики. А сейчас итальянские журналисты пишут, что лидером "Шахтера" серьезно заинтересовался "Интер". 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Нерадзурри" считают Георгия Судакова перспективным игроком, который со временем может стать одним из лучших в мире на своей позиции. Итальянский клуб хочет инвестировать в развитие украинского футболиста. "Интер" готов сделать щедрое предложение "Шахтеру", при этом Судаков может остаться в Украине еще на сезон на правах аренды. О сумме потенциального трансфера пока ничего не сообщается. 

В сезоне 2022/2023 Георгий Судаков забил пять голов и сделал семь результативных передач в составе "Шахтера". Также он помог молодежной сборной Украины пробиться в плей-офф Евро-2023. 

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