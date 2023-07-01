Судаков продовжить кар'єру в Італії: ним цікавиться топклуб

Георгій Судаков перед матчем Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Молодим футболістом цікавляться кілька закордонних клубів.

Судаков має шанс переїхати в італійську Серію А, повідомляє Tutto Mercato.

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Ще один лідер донецького "Шахтаря" привернув увагу закордонних грандів. Георгій Судаков встиг стати одним із лідерів "гірників" минулого сезону. Гра 20-річного футболіста справедливо призвела його до статусу одного з найперспективніших молодих півзахисників Європи.

Де продовжить кар'єру Судаков?

Інформація про інтерес інших клубів до Георгія почала з'являтися кілька місяців тому, але тоді обходилося без конкретики. А зараз італійські журналісти пишуть, що лідером "Шахтаря" серйозно зацікавився "Інтер".

Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Нерадзуррі" вважають Георгія Судакова перспективним гравцем, який згодом може стати одним із найкращих у світі на своїй позиції. Італійський клуб хоче інвестувати у розвиток українського футболіста. "Інтер" готовий зробити щедру пропозицію "Шахтарю", причому Судаков може залишитися в Україні ще на сезон на правах оренди. Про суму потенційного трансферу поки що нічого не повідомляється.

У сезоні 2022/2023 Георгій Судаков забив п'ять голів та зробив сім результативних передач у складі "Шахтаря". Також він допоміг молодіжній збірній України пробитися до плей-офф Євро-2023.

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