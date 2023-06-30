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"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА

30 июня 2023 14:51
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"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА
"Манчестер Сити" во время чемпионского парада. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В отношении английского клуба "Манчестер Сити" могут быть применены серьезные санкции. "Горожан" обвиняют в получении денег, чье происхождение неизвестно. 

Абсолютный триумфатор прошлого сезона может быть не допущен к еврокубкам, сообщает Daily Mail

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"Манчестер Сити" уже неоднократно обвиняли в нарушении правила финансового fair-play УЕФА, но каждый раз английскому клубу удавалось находить аргументы в свое оправдание. С момента последней претензии к "горожанам" не прошло и полугода, как клуб снова обвиняют в нарушении базового регламента УЕФА. 

Подозрительные транзакции 

Более десяти лет назад "Манчестер Сити" "обошел" финансовые правила УЕФА и получил 30 млн фунтов стерлингов, которые нигде не задокументированы. В то время для клуба это была внушительная сумма. 

Манчестер Сити
Празднование победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Журналисты получили доступ к отчету УЕФА за 2020 год о финансовой деятельности "горожан". Согласно документам, неизвестный человек из Абу-Даби в 2012 и 2013 годах выплатил "Сити" по 15 млн фунтов. Переводы были оформлены как спонсорские выплаты от принадлежащей ОАЭ телекоммуникационной компании Etisalat.

Аудиторы из УЕФА считают, что речь идет о "замаскированном финансировании" английского клуба его владельцами. Причем это лишь одно из длительного перечня нарушений "Манчестер Сити" того периода. В случае, если вина клуба будет доказана, "горожан" ждет наказание вплоть до исключения из еврокубков и потери титулов, которые были завоеваны в предыдущее десятилетие. 

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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