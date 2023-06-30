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"Манчестер Сіті" можуть дискваліфікувати через порушення регламенту УЄФА

30 червня 2023 14:51
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"Манчестер Сіті" можуть дискваліфікувати через порушення регламенту УЄФА
"Манчестер Сіті" під час чемпіонського параду. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Щодо англійського клубу "Манчестер Сіті" можуть бути застосовані серйозні санкції. "Містян" звинувачують в отриманні грошей, чиє походження невідоме.

Абсолютний тріумфатор минулого сезону може бути не допущений до єврокубків, повідомляє Daily Mail.

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"Манчестер Сіті" вже неодноразово звинувачували у порушенні правила фінансового fair-play УЄФА, але щоразу англійському клубу вдавалося знаходити аргументи на своє виправдання. З моменту останньої претензії до "містян" не минуло й пів року, як клуб знову звинувачують у порушенні базового регламенту УЄФА.

Підозрілі транзакції

Понад десять років тому "Манчестер Сіті" "обійшов" фінансові правила УЄФА й отримав 30 млн фунтів стерлінгів, які ніде не задокументовані. На той час для клубу це була велика сума.

Манчестер сіті
Святкування перемоги у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Журналісти отримали доступ до звіту УЄФА за 2020 рік щодо фінансової діяльності "містян". Згідно з документами, невідома людина з Абу-Дабі у 2012 та 2013 роках виплатила "Сіті" по 15 млн фунтів. Перекази були оформлені як спонсорські виплати від телекомунікаційної компанії Etisalat, що належить ОАЕ.

Аудитори з УЄФА вважають, що йдеться про "замасковане фінансування" англійського клубу його власниками. Причому це лише одне із тривалого переліку порушень "Манчестер Сіті" того періоду. У разі, якщо провину клубу буде доведено, "містян" чекає покарання аж до виключення з єврокубків та втрати титулів, які були завойовані у минуле десятиліття.

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