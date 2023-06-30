"Манчестер Сіті" можуть дискваліфікувати через порушення регламенту УЄФА
Щодо англійського клубу "Манчестер Сіті" можуть бути застосовані серйозні санкції. "Містян" звинувачують в отриманні грошей, чиє походження невідоме.
Абсолютний тріумфатор минулого сезону може бути не допущений до єврокубків, повідомляє Daily Mail.
"Манчестер Сіті" вже неодноразово звинувачували у порушенні правила фінансового fair-play УЄФА, але щоразу англійському клубу вдавалося знаходити аргументи на своє виправдання. З моменту останньої претензії до "містян" не минуло й пів року, як клуб знову звинувачують у порушенні базового регламенту УЄФА.
Підозрілі транзакції
Понад десять років тому "Манчестер Сіті" "обійшов" фінансові правила УЄФА й отримав 30 млн фунтів стерлінгів, які ніде не задокументовані. На той час для клубу це була велика сума.
Журналісти отримали доступ до звіту УЄФА за 2020 рік щодо фінансової діяльності "містян". Згідно з документами, невідома людина з Абу-Дабі у 2012 та 2013 роках виплатила "Сіті" по 15 млн фунтів. Перекази були оформлені як спонсорські виплати від телекомунікаційної компанії Etisalat, що належить ОАЕ.
Аудитори з УЄФА вважають, що йдеться про "замасковане фінансування" англійського клубу його власниками. Причому це лише одне із тривалого переліку порушень "Манчестер Сіті" того періоду. У разі, якщо провину клубу буде доведено, "містян" чекає покарання аж до виключення з єврокубків та втрати титулів, які були завойовані у минуле десятиліття.
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