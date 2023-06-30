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Роналду "назначил" в "Аль-Наср" бывшего тренера "Шахтера"

30 июня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду "назначил" в "Аль-Наср" бывшего тренера "Шахтера"
Криштиану Роналду в "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду убедил руководство "Аль-Наср" назначить новым главным тренером команды именно того специалиста, которого он предлагал. В клубе из Саудовской Аравии прислушались ко мнению своей главной звезды. 

Новым тренером "Аль-Наср" стал португалец Луиш Каштру, сообщает ESPN.

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Несколько последних месяцев "Аль-Наср" играл без главного тренера. Ранее Криштиану Роналду и ряд футболистов команды настояли на досрочном увольнении Руди Гарсии, чья работа не устраивала игроков. 

Назначение Каштру 

Криштиану Роналду оказывает прямое влияние на работу спортивного директора "Аль-Наср". Португалец посоветовал назначить своего соотечественника Луиша Каштру, который известен по работе в донецком "Шахтере". В клубе из Эр-Рияда выполнили просьбу Роналду. 

Луиш Каштру
Луиш Каштру в "Шахтере". Фото: УНИАН

62-летний тренер подписал с "Аль-Наср" контракт сроком на два года и возможностью продления еще на сезон. Официальная презентация наставника состоится в ближайшие дни. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/cristiano/

До этого Луиш Каштру работал в бразильском клубе "Ботафого". Под его руководством команда из Рио-де-Жанейро одержала в текущем сезоне десять побед и лидирует в чемпионате Бразилии с большим отрывом. "Аль-Наср" выплатит "Ботафого" денежную компенсацию за тренера в размере 2,3 млн евро.

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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