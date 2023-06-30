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Роналду "призначив" у "Аль-Наср" колишнього тренера "Шахтаря"

30 червня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду "призначив" у "Аль-Наср" колишнього тренера "Шахтаря"
Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду переконав керівництво "Аль-Насра" призначити новим головним тренером команди саме того фахівця, якого він пропонував. У клубі із Саудівської Аравії прислухалися до думки своєї головної зірки.

Новим тренером "Аль-Насра" став португалець Луїш Каштру, повідомляє ESPN.

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Декілька останніх місяців "Аль-Наср" грав без головного тренера. Раніше Кріштіану Роналду та низка футболістів команди наполягли на достроковому звільненні Руді Гарсії, чия робота не влаштовувала гравців.

Призначення Каштру

Кріштіану Роналду прямо впливає на роботу спортивного директора "Аль-Насра". Португалець порадив призначити свого співвітчизника Луїша Каштру, який свого часу тренував донецький "Шахтар". У клубі з Ер-Ріяда виконали прохання Роналду.

Луїш Каштру
Луїш Каштру у "Шахтарі". Фото: УНІАН

62-річний тренер підписав з "Аль-Насром" контракт терміном на два роки та можливістю продовження ще на сезон. Офіційна презентація наставника відбудеться найближчими днями.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану Роналду з дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/cristiano/

До цього Луїш Каштру працював у бразильському клубі "Ботафого". Під його керівництвом команда з Ріо-де-Жанейро здобула цього сезону десять перемог і лідирує в чемпіонаті Бразилії з великим відривом. "Аль-Наср" виплатить "Ботафого" грошову компенсацію за тренера у розмірі 2,3 млн євро.

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