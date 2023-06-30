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Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры

30 июня 2023 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры
Роман Яремчук готовится к новому сезону. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать новый сезон в другом клубе. "Брюгге" не будет возражать против продажи футболиста, если получит хорошее предложение о его трансфере. 

В услугах Яремчука заинтересованы клубы из Германии и Италии, сообщает Bild

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Прошлый сезон оказался неудачным для Романа Яремчука. Нападающий сборной Украины попытался перезапустить свою карьеру и вернулся в чемпионат Бельгии, где не так давно заработал репутацию результативного футболиста. Однако Роман ошибся с выбором команды. 

Куда перейдет Яремчук? 

По ходу прошлого сезона руководство "Брюгге" несколько раз меняло главного тренера. При этом украинского игрока преследовали травмы. В итоге он забил два мяча и сделал столько же результативных передач в 23 поединках. И хотя Яремчук заявлял, что хочет воспользоваться вторым шансом в "Брюгге", он может уйти в другой клуб. 

Роман Яремчук
Яремчук на отдыхе. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Интерес к украинскому футболисту проявляет немецкий "Унион Берлин". Столичный клуб по итогам сезона заработал право выступить в Лиге чемпионов и собирается укрепить состав перед выступлением в еврокубках. Берлинцам необходимы новые игроки сразу на несколько позиций, так что "Унион" активно ведет себя на трансферном рынке. 

Берлинский клуб хочет взять Яремчука в аренду на сезон с правом выкупа. "Брюгге" получит при этом три миллиона евро, а сумма трансфера может составить порядка 11 млн. Согласно данным немецких журналистов, бельгийцы уже получили предложение от "Униона". 

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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