Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры

Роман Яремчук готовится к новому сезону. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать новый сезон в другом клубе. "Брюгге" не будет возражать против продажи футболиста, если получит хорошее предложение о его трансфере.

В услугах Яремчука заинтересованы клубы из Германии и Италии, сообщает Bild.

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Прошлый сезон оказался неудачным для Романа Яремчука. Нападающий сборной Украины попытался перезапустить свою карьеру и вернулся в чемпионат Бельгии, где не так давно заработал репутацию результативного футболиста. Однако Роман ошибся с выбором команды.

Куда перейдет Яремчук?

По ходу прошлого сезона руководство "Брюгге" несколько раз меняло главного тренера. При этом украинского игрока преследовали травмы. В итоге он забил два мяча и сделал столько же результативных передач в 23 поединках. И хотя Яремчук заявлял, что хочет воспользоваться вторым шансом в "Брюгге", он может уйти в другой клуб.

Яремчук на отдыхе. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Интерес к украинскому футболисту проявляет немецкий "Унион Берлин". Столичный клуб по итогам сезона заработал право выступить в Лиге чемпионов и собирается укрепить состав перед выступлением в еврокубках. Берлинцам необходимы новые игроки сразу на несколько позиций, так что "Унион" активно ведет себя на трансферном рынке.

Берлинский клуб хочет взять Яремчука в аренду на сезон с правом выкупа. "Брюгге" получит при этом три миллиона евро, а сумма трансфера может составить порядка 11 млн. Согласно данным немецких журналистов, бельгийцы уже получили предложение от "Униона".

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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