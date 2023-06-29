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Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба

29 июня 2023 07:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба
Виктор Цыганков празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков заинтересовал еще один итальянский клуб. Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в Серии А. 

Римский "Лацио" готовит для каталонского клуба предложение по игроку, сообщает Tutto Mercato

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Виктор Цыганков стал одним из лучших футболистов во второй части прошлого сезона в чемпионате Испании по футболу. Он забил три мяча и сделал шесть результативных передач в 19 поединках за "Жирону". Успешная игра украинца привлекла к нему внимание со стороны других клубов. 

Новый претендент на Цыганкова 

В ближайшее время "Жирона" получит предложение по своему игроку от "Лацио". Римская команда на финише прошлого сезона опередила в турнирной таблице "Интер" и заняла второе место. Это означает, что "орлы" сыграют в Лиге чемпионов. 

Цыганков и Буяльский
Цыганков и Буяльский в матче против Мальты. Фото: пресс-служба УАФ 

"Лацио" уже начал укреплять состав накануне нового сезона. Итальянский клуб пригласил двух футболистов на позиции левого и правого вингеров. Однако главный трансфер римлян впереди. 

Главный тренер команды Маурицио Сарри считает, что Виктор Цыганков удачно впишется в игровую модель "Лацио". Римляне предложат "Жироне" 15 млн евро за украинца. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Половину заработанных на переходе Цыганкова средств "Жирона" согласно договору перечислит киевскому "Динамо". 

Напомним, голкипер Андрей Лунин принял странное решение относительно своего будущего. 

Другой вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" получит за игрока большие деньги. 

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