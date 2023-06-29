Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба

Виктор Цыганков празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ

Футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков заинтересовал еще один итальянский клуб. Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в Серии А.

Римский "Лацио" готовит для каталонского клуба предложение по игроку, сообщает Tutto Mercato.

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Виктор Цыганков стал одним из лучших футболистов во второй части прошлого сезона в чемпионате Испании по футболу. Он забил три мяча и сделал шесть результативных передач в 19 поединках за "Жирону". Успешная игра украинца привлекла к нему внимание со стороны других клубов.

Новый претендент на Цыганкова

В ближайшее время "Жирона" получит предложение по своему игроку от "Лацио". Римская команда на финише прошлого сезона опередила в турнирной таблице "Интер" и заняла второе место. Это означает, что "орлы" сыграют в Лиге чемпионов.

Цыганков и Буяльский в матче против Мальты. Фото: пресс-служба УАФ

"Лацио" уже начал укреплять состав накануне нового сезона. Итальянский клуб пригласил двух футболистов на позиции левого и правого вингеров. Однако главный трансфер римлян впереди.

Главный тренер команды Маурицио Сарри считает, что Виктор Цыганков удачно впишется в игровую модель "Лацио". Римляне предложат "Жироне" 15 млн евро за украинца. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Половину заработанных на переходе Цыганкова средств "Жирона" согласно договору перечислит киевскому "Динамо".

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