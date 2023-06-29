"Шахтер получит за Трубина солидную прибыль: стала известна сумма

Трубин во время матча. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" этим летом может остаться без своего основного голкипера Анатолия Трубина. Во вратаре заинтересованы европейские клубы, в числе которых есть гранды.

Футболист также планирует перебраться на рубеж уже этим летом, ведь таким клубам не отказывают, сообщил портал Tutto Mercato.

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У Трубина действующий контракт заканчивается летом 2024 года, и футболист не собирается его подписывать, поскольку планирует играть в Европе. У "Шахтера" это летнее трансферное окно является последним шансов выручить за голкипера большие деньги. Если продать игрока не удастся, то за полгода он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом.

Трубин во время Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

Трубина можно продать за солидные деньги

Отметим, что одним из кандидатов на Трубина является миланский "Интер", где готовятся к уходу вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 45-50 млн евро. Клуб рассматривает ряд голкиперов, в числе которых есть украинец.

Источник сообщил, что "Интер" планирует приобрести Трубина за 15-20 млн евро. При этом авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.

Если учесть, что у Анатолия еще год контракта и он его не собирается продлевать, то 15 млн евро — отличная сумма за молодого и перспективного вратаря, имеющего проблемы с отбиванием мяча перед собой. "Шахтер" из-за ситуации с контрактом не может просить больше, поскольку в этом случае Трубин может уйти бесплатно.

На задней линии потеря Трубина не скажется, поскольку еще в прошлом сезоне на позицию первого номера купили Дмитрия Ризныка.

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