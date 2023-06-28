Ротань: "Два роки тому наші журналісти казали, що це футболісти без майбутнього"

Руслан Ротань на тренуванні збірної України U-21. Фото: УАФ

Збірна України U-21 в останньому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 зіграла із командою Іспанії. Матч завершився нічиєю 2:2 .

Головний тренер України Руслан Ротань на прес-конференції після матчу похвалив своїх підопічних і згадав, як їх списували з рахунків два роки тому.

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Нічия дозволила Україні вийти до плей-офф Чемпіонату Європи з другого місця у групі. У чвертьфіналі підопічні Ротаня можуть зіграти проти Франції, Італії чи Швейцарії. Суперник визначиться після сьогоднішніх матчів.

Команда залишилася розчарована матчем із Іспанією

За словами Ротаня, після матчу у роздягальні збірної України панувала тиша після втраченої на останніх хвилинах перемоги.

"Вітаю команду з виходом до чвертьфіналу, ми це заслужили. Сьогоднішнім матчем ми підтвердили, що команда на вірному шляху. У роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям, що якби 2 роки тому, коли ми зібралися цією командою, я б сказав, що ми як мінімум гратимемо на рівних із такою командою як Іспанія, то, мабуть, мені ніхто б не повірив. Подумали б, що я якийсь ку-ку”, — сказав Ротань.

Фахівець зазначив, що збірна Іспанії — це чудова команда, з якою їм вдалося провести гарний матч. За це Ротань привітав своїх підопічних.

Не забув головний тренер й про українських воїнів, яким і присвятив вихід до чвертьфіналу турніру.

"Приємно, що різні фахівці дуже добре говорять про нашу команду і роблять нам безліч компліментів. Хлопці цього заслужили. Ми прагнули покращувати нашу гру, коли 2 роки йшли до фінальної частини турніру. Тому це цілком заслуга хлопців.

Два роки тому наші журналісти, говорячи про нас, говорили, що це склад, який ніколи нічого не вигравав, що це футболісти без майбутнього. Можливо, я трохи прикрасив, але щось таке було. Тому я дуже пишаюся нашими хлопцями. Вони прагнули, щодня працювали та показали”, — сказав наставник збірної.

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