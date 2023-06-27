Буяльский хочет уйти из "Динамо" ради зарубежного клуба

Виталий Буяльский в матче против Мальты. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский не собирается проводить всю карьеру в "Динамо". Опытный футболист мечтает попробовать силы в другом чемпионате.

Президент киевского клуба Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в интервью "ТаТоТаке".

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Этим летом "Динамо" ждут существенные кадровые изменения. Часть футболистов уйдет из команды. Клуб не может и дальше платить лидерам большую зарплату и уже обратился к ним с просьбой пойти на уступки.

Трансфер Буяльского

Одним из игроков, которых попросили согласиться на более низкую зарплату, стал 30-летний Виталий Буяльский. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2025 года. Однако хавбек может уйти из клуба раньше.

Игорь Суркис опроверг информацию об ухудшении отношений с Виталием Буяльским. Согласно утверждению президента "Динамо", у него нет разногласий с футболистом. Буяльский понимает, насколько он важен для команды, и едет с ней на сборы.

Буяльский в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис упомянул о том, что Буяльский мечтает поиграть за границей в одном из лучших чемпионатов Европы. Президент "Динамо" пообещал отпустить футболиста, как только получит выгодное предложение по нему.

В прошлом сезоне Виталий Буяльский забил в составе "Динамо" 13 голов. Также на его счету десять результативных передач.

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