Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" наконец-то определился с новым тренером arrow

"Шахтер" наконец-то определился с новым тренером

27 июня 2023 07:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" наконец-то определился с новым тренером
Патрик Ван Левувен и Игорь Йовичевич. Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" окончательно решил по отношению к новому главному тренеру . Игорь Йовичевич вскоре официально покинет команду.

Команда познакомится с новым наставником на тренировочном сборе в Нидерландах, сообщает ТаТоТаке .

Читайте также:

Официально нового главного тренера "Шахтера" представят публике в начале июля. Ранее официально будет сообщено о расставании с Йовичевичем.

Игорь Йовичевич. Фото: ФК "Шахтер"

Решение было за Ахметовым

По данным источника, решение по новому тренеру принимал лично президент клуба Ринат Ахметов. В эти дни между владельцем и менеджментом клуба состоялась встреча, на которой утвердили кандидатуру главного тренера луганской "Зари" и бывшего руководителя академии "Шахтера" Патрика ван Леувена.

Известно, что контракт между тренером и "Шахтером" еще не подписан, но источники называют это формальностью. Леувен сейчас отдыхает в Нидерландах, куда 3 июля на подготовку приедет и "Шахтер".

Отметим, что у Леувена еще два года контракта с луганской "Зарей". Вероятно, что "Шахтер" из-за этого будет вынужден заплатить компенсацию.

"Заря" на смену Леувену рассматривает кандидатуры серба Ненада Лалатовича и украинца Валерия Кривенцова. Оба специалиста за время футбольной карьеры выступали за "Шахтер".

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Хави может покинуть "Барселону": кто станет новым главным тренером.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет уволить Рауля Гонсалеса с должности тренера команды.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Ярмоленко возвращается в "Динамо": заявление клуба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз