"Шахтер" наконец-то определился с новым тренером

Патрик Ван Левувен и Игорь Йовичевич. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" окончательно решил по отношению к новому главному тренеру . Игорь Йовичевич вскоре официально покинет команду.

Команда познакомится с новым наставником на тренировочном сборе в Нидерландах, сообщает ТаТоТаке .

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Официально нового главного тренера "Шахтера" представят публике в начале июля. Ранее официально будет сообщено о расставании с Йовичевичем.

Игорь Йовичевич. Фото: ФК "Шахтер"

Решение было за Ахметовым

По данным источника, решение по новому тренеру принимал лично президент клуба Ринат Ахметов. В эти дни между владельцем и менеджментом клуба состоялась встреча, на которой утвердили кандидатуру главного тренера луганской "Зари" и бывшего руководителя академии "Шахтера" Патрика ван Леувена.

Известно, что контракт между тренером и "Шахтером" еще не подписан, но источники называют это формальностью. Леувен сейчас отдыхает в Нидерландах, куда 3 июля на подготовку приедет и "Шахтер".

Отметим, что у Леувена еще два года контракта с луганской "Зарей". Вероятно, что "Шахтер" из-за этого будет вынужден заплатить компенсацию.

"Заря" на смену Леувену рассматривает кандидатуры серба Ненада Лалатовича и украинца Валерия Кривенцова. Оба специалиста за время футбольной карьеры выступали за "Шахтер".

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