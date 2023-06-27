"Шахтер" наконец-то определился с новым тренером
Донецкий "Шахтер" окончательно решил по отношению к новому главному тренеру . Игорь Йовичевич вскоре официально покинет команду.
Команда познакомится с новым наставником на тренировочном сборе в Нидерландах, сообщает ТаТоТаке .
Официально нового главного тренера "Шахтера" представят публике в начале июля. Ранее официально будет сообщено о расставании с Йовичевичем.
Решение было за Ахметовым
По данным источника, решение по новому тренеру принимал лично президент клуба Ринат Ахметов. В эти дни между владельцем и менеджментом клуба состоялась встреча, на которой утвердили кандидатуру главного тренера луганской "Зари" и бывшего руководителя академии "Шахтера" Патрика ван Леувена.
Известно, что контракт между тренером и "Шахтером" еще не подписан, но источники называют это формальностью. Леувен сейчас отдыхает в Нидерландах, куда 3 июля на подготовку приедет и "Шахтер".
Отметим, что у Леувена еще два года контракта с луганской "Зарей". Вероятно, что "Шахтер" из-за этого будет вынужден заплатить компенсацию.
"Заря" на смену Леувену рассматривает кандидатуры серба Ненада Лалатовича и украинца Валерия Кривенцова. Оба специалиста за время футбольной карьеры выступали за "Шахтер".
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