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"Шахтар" нарешті визначився з новим тренером

27 червня 2023 07:06
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" нарешті визначився з новим тренером
Патрік Ван Левувен та Ігор Йовічевич. Фото: ФК "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" остаточно вирішив стосовно нового головного тренера. Ігор Йовічевіч невдовзі офіційно покине команду.

Команда познайомиться з новим наставником на тренувальному зборі у Нідерландах, повідомляє ТаТоТаке.

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Ігор Йовічевіч. Фото: ФК Шахтар

Рішення було за Ахметовим

За даними джерела, рішення по новому тренеру приймав особисто президент клубу Рінат Ахметов. У ці дні між власником та менеджментом клубу відбулася зустріч, на якій затвердили кандидатуру головного тренера луганської "Зорі" та колишнього керівника академії "Шахтаря" Патріка ван Леувена.

Відомо, що наразі контракт між тренером та "Шахтарем" ще не підписаний, але джерела називають це формальністю. Наразі Леувен відпочиває в Нідерландах, куди 3 липня на підготовку приїде й "Шахтар".

Зазначимо, що у Леувена ще два роки контракту з луганською "Зорею". Ймовірно, що "Шахтар" через це буде вимушений заплатити компенсацію.

"Зоря" на зміну Леувену розглядає кандидатури серба Ненада Лалатовича та українця Валерія Кривенцова. Обидва спеціалісти за час футбольної кар’єри виступали за "Шахтар".

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