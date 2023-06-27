"Шахтар" нарешті визначився з новим тренером

Патрік Ван Левувен та Ігор Йовічевич. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" остаточно вирішив стосовно нового головного тренера. Ігор Йовічевіч невдовзі офіційно покине команду.

Команда познайомиться з новим наставником на тренувальному зборі у Нідерландах, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Офіційно нового головного тренера "Шахтаря" представлять публіці на початку липня. Раніше офіційно буде повідомлено про розтавання з Йовічевічем.

Ігор Йовічевіч. Фото: ФК Шахтар

Рішення було за Ахметовим

За даними джерела, рішення по новому тренеру приймав особисто президент клубу Рінат Ахметов. У ці дні між власником та менеджментом клубу відбулася зустріч, на якій затвердили кандидатуру головного тренера луганської "Зорі" та колишнього керівника академії "Шахтаря" Патріка ван Леувена.

Відомо, що наразі контракт між тренером та "Шахтарем" ще не підписаний, але джерела називають це формальністю. Наразі Леувен відпочиває в Нідерландах, куди 3 липня на підготовку приїде й "Шахтар".

Зазначимо, що у Леувена ще два роки контракту з луганською "Зорею". Ймовірно, що "Шахтар" через це буде вимушений заплатити компенсацію.

"Зоря" на зміну Леувену розглядає кандидатури серба Ненада Лалатовича та українця Валерія Кривенцова. Обидва спеціалісти за час футбольної кар’єри виступали за "Шахтар".

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Хаві може залишити "Барселону": хто стане новим головним тренером.

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес хоче звільнити Рауля Гонсалеса з посади тренера команди.

Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри".

Ярмоленко повертається до "Динамо": заява клубу.