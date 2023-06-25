"Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера": что известно

Ненад Лалатович встретился с Дарио Срной. Фото: ФК "Шахтер"

Луганскую "Зарю" возглавляет нидерландец Патрик Ван Леувен , но специалист летом может покинуть команду. Им интересуется чемпион Украины донецкий "Шахтер", в структуре которого он ранее возглавлял детскую академию.

Сейчас у "Зари" есть два кандидата на замену Леувену, сообщает ТаТоТаке .

Читайте также:

Нидерландец пришел в "Зарю" летом 2022 года и привел команду к третьему месту в турнирной таблице. Но сейчас он является фаворитом на должность главного тренера "Шахтера", решившего расстаться с Игором Йовичевичем.

Валерий Кривенцов. Фото: "Металлист 1925"

Есть украинец и иностранец

По словам источника, украинцем, которого рассматривают в "Заре", является бывший главный тренер "Металлиста 1925" 49-летний Валерий Кривенцов. Специалист с осени 2022 года находится без работы.

Вторым кандидатом стал сербский специалист Ненад Лалатович, который во времена своей игровой карьеры играл за донецкий "Шахтер". Специалист тренирует на родине "Младость".

В общей сложности с 2011 года Лалатович тренировал 18 команд, из которых выделим молодежные сборные Сербии U-20 и U-21. За пределами родины специалист тренировал "Аль-Батин" в Саудовской Аравии и "Борац" в Боснии и Герциговине.

Напомним, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик нужен одной из лучших команд Италии.

Марина Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3.

Не Кривенцов: известны детали нового тренера "Зари" .

Дзола, Виейра, Давидс и Это'О : известны полные составы звездного матча в поддержку Украины.