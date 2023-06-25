"Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера": что известно
Луганскую "Зарю" возглавляет нидерландец Патрик Ван Леувен , но специалист летом может покинуть команду. Им интересуется чемпион Украины донецкий "Шахтер", в структуре которого он ранее возглавлял детскую академию.
Сейчас у "Зари" есть два кандидата на замену Леувену, сообщает ТаТоТаке .
Нидерландец пришел в "Зарю" летом 2022 года и привел команду к третьему месту в турнирной таблице. Но сейчас он является фаворитом на должность главного тренера "Шахтера", решившего расстаться с Игором Йовичевичем.
Есть украинец и иностранец
По словам источника, украинцем, которого рассматривают в "Заре", является бывший главный тренер "Металлиста 1925" 49-летний Валерий Кривенцов. Специалист с осени 2022 года находится без работы.
Вторым кандидатом стал сербский специалист Ненад Лалатович, который во времена своей игровой карьеры играл за донецкий "Шахтер". Специалист тренирует на родине "Младость".
В общей сложности с 2011 года Лалатович тренировал 18 команд, из которых выделим молодежные сборные Сербии U-20 и U-21. За пределами родины специалист тренировал "Аль-Батин" в Саудовской Аравии и "Борац" в Боснии и Герциговине.
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