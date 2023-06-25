Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера": что известно arrow

"Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера": что известно

25 июня 2023 15:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера": что известно
Ненад Лалатович встретился с Дарио Срной. Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганскую "Зарю" возглавляет нидерландец Патрик Ван Леувен , но специалист летом может покинуть команду. Им интересуется чемпион Украины донецкий "Шахтер", в структуре которого он ранее возглавлял детскую академию.

Сейчас у "Зари" есть два кандидата на замену Леувену, сообщает ТаТоТаке .

Читайте также:

Нидерландец пришел в "Зарю" летом 2022 года и привел команду к третьему месту в турнирной таблице. Но сейчас он является фаворитом на должность главного тренера "Шахтера", решившего расстаться с Игором Йовичевичем.

Валерий Кривенцов. Фото: "Металлист 1925"

Есть украинец и иностранец

По словам источника, украинцем, которого рассматривают в "Заре", является бывший главный тренер "Металлиста 1925" 49-летний Валерий Кривенцов. Специалист с осени 2022 года находится без работы.

Вторым кандидатом стал сербский специалист Ненад Лалатович, который во времена своей игровой карьеры играл за донецкий "Шахтер". Специалист тренирует на родине "Младость".

В общей сложности с 2011 года Лалатович тренировал 18 команд, из которых выделим молодежные сборные Сербии U-20 и U-21. За пределами родины специалист тренировал "Аль-Батин" в Саудовской Аравии и "Борац" в Боснии и Герциговине.

Напомним, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик нужен одной из лучших команд Италии.

Марина Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3.

Не Кривенцов: известны детали нового тренера "Зари" .

Дзола, Виейра, Давидс и Это'О : известны полные составы звездного матча в поддержку Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас