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Довбик нужен одной из лучших команд Италии

24 июня 2023 16:40
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Агабекян Карен
редактор
Довбик нужен одной из лучших команд Италии
Артем Довбик. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик вызывает большой фурор на трансферном рынке. Регулярно появляются новости об интересе к нему из топ-чемпионатов и на этот раз на него претендует еще один клуб из Серии А.

Украинец интересен вице-чемпиону Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла.

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Довбик ранее подписал новый двухлетний контракт с "Днепром-1", чтобы клуб мог его летом продать за более чем 15 млн евро.

Довбик в матче за сборнуб Украины. Фото: Yuliia Perekopaiko/Dynamomania.com

У Довбика большие шансы покинуть "Днепр-1"

По информации Педуллы, Довбик сейчас заинтересовал итальянский "Лацио", который в прошлом сезоне завоевал второе место в Серии А.

Источник сообщил, что клуб уже контактировал с украинской стороной по поводу покупки футболиста.

Педулла отметил, что трансфер оценивается в 10-12 миллионов евро плюс бонусы и процент от будущих продаж. Также за футболистом следят другие итальянские клубы, среди которых "Торино", которое несколько лет следит за игроком.

На текущий момент футболистом интересуются клубы из Англии, Германии, Испании, Португалии и Турции.

В прошедшем сезоне Довбик в 39 матчах забил 29 мячей и сделал 8 голевых передач. Артем стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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