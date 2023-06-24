Довбик потрібен одній із найкращих команд Італії

Артем Довбік. Фото: "Дніпро-1"

Український форвард "Дніпра-1" Артем Довбик має великий фурор на трансферному ринку. Регулярно з'являються новини про інтерес до нього із топ-чемпіонатів і цього разу на нього претендує ще один клуб із Серії А.

Українець цікавий віце-чемпіону Італії, повідомляє журналіст Альфредо Педулла .

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Довбик раніше підписав новий дворічний контракт із "Дніпром-1", щоб клуб міг його влітку продати за більш ніж 15 млн євро.

Довбик у матчі за збірнуб України. Фото: Yuliia Perekopaiko/Dynamomania.com

Довбик має великі шанси залишити "Дніпро-1"

За інформацією Педулли, Довбик зараз зацікавив італійський "Лаціо", який минулого сезону виборов друге місце в Серії А.

Джерело повідомило, що клуб уже контактував з українською стороною з приводу покупки футболіста.

Педулла зазначив, що трансфер оцінюється в 10-12 мільйонів євро плюс бонуси та відсоток від майбутніх продажів. Також за футболістом стежать інші італійські клуби, серед яких "Торіно", яке вже кілька років стежить за гравцем.

Наразі футболістом цікавляться клуби з Англії, Німеччини, Іспанії, Португалії та Туреччини.

Минулого сезону Довбик у 39 матчах забив 29 м'ячів і зробив 8 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром сезону в УПЛ.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

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