Довбик потрібен одній із найкращих команд Італії
Український форвард "Дніпра-1" Артем Довбик має великий фурор на трансферному ринку. Регулярно з'являються новини про інтерес до нього із топ-чемпіонатів і цього разу на нього претендує ще один клуб із Серії А.
Українець цікавий віце-чемпіону Італії, повідомляє журналіст Альфредо Педулла .
Довбик раніше підписав новий дворічний контракт із "Дніпром-1", щоб клуб міг його влітку продати за більш ніж 15 млн євро.
Довбик має великі шанси залишити "Дніпро-1"
За інформацією Педулли, Довбик зараз зацікавив італійський "Лаціо", який минулого сезону виборов друге місце в Серії А.
Джерело повідомило, що клуб уже контактував з українською стороною з приводу покупки футболіста.
Педулла зазначив, що трансфер оцінюється в 10-12 мільйонів євро плюс бонуси та відсоток від майбутніх продажів. Також за футболістом стежать інші італійські клуби, серед яких "Торіно", яке вже кілька років стежить за гравцем.
Наразі футболістом цікавляться клуби з Англії, Німеччини, Іспанії, Португалії та Туреччини.
Минулого сезону Довбик у 39 матчах забив 29 м'ячів і зробив 8 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром сезону в УПЛ.
Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.
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