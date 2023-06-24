Не Кривенцов: известны детали по новому тренеру "Зари"

Патрик Ван Леувен. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" начала поиск новых тренеров на случай ухода наставника команды Патрика Ван Леувена. Нидерландец может возглавить донецкий "Шахтер".

Нового главного тренера будут искать за рубежом, сообщает Sport.ua.

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Ван Леувен сейчас является фаворитом на должность главного тренера донецкого "Шахтера", который решил уволить Игора Йовичевича. Поскольку у нидерландца длительный контракт с луганчанами, горнякам придется заплатить отступные. По данным различных источников — это 1 млн долларов.

Валерий Кривенцов. Фото: "Металлист 1925"

В клубе готовятся к уходу специалиста

Ранее главным кандидатом на замену Леувену назывался бывший главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов. Кандидатом №2 считается Александр Бабич, ранее работавший в "Мариуполе".

По информации источника, в "Заре" еще не определились с будущим Леувена. Но, если он покинет команду, то его место займет другой зарубежный специалист.

По итогам прошедшего сезона "Заря" завоевала бронзовые медали, опередив киевское "Динамо" и уступив "Днепру-1" и "Шахтеру". Для Леувена это был первый сезон в клубе.

Отметим, что "Шахтер" мог возглавить талантливый итальянский тренер Франческо Фариоли, который согласился перейти в клуб. Однако, против перехода в воюющую страну выступила семья специалиста. Затем снова кандидатом №1 стал Леувен.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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