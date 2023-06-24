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Не Кривенцов: известны детали по новому тренеру "Зари"

24 июня 2023 13:09
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Агабекян Карен
редактор
Не Кривенцов: известны детали по новому тренеру "Зари"
Патрик Ван Леувен. Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганская "Заря" начала поиск новых тренеров на случай ухода наставника команды Патрика Ван Леувена. Нидерландец может возглавить донецкий "Шахтер".

Нового главного тренера будут искать за рубежом, сообщает Sport.ua.

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Ван Леувен сейчас является фаворитом на должность главного тренера донецкого "Шахтера", который решил уволить Игора Йовичевича. Поскольку у нидерландца длительный контракт с луганчанами, горнякам придется заплатить отступные. По данным различных источников — это 1 млн долларов.

Валерий Кривенцов. Фото: "Металлист 1925"

В клубе готовятся к уходу специалиста

Ранее главным кандидатом на замену Леувену назывался бывший главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов. Кандидатом №2 считается Александр Бабич, ранее работавший в "Мариуполе".

По информации источника, в "Заре" еще не определились с будущим Леувена. Но, если он покинет команду, то его место займет другой зарубежный специалист.

По итогам прошедшего сезона "Заря" завоевала бронзовые медали, опередив киевское "Динамо" и уступив "Днепру-1" и "Шахтеру". Для Леувена это был первый сезон в клубе.

Отметим, что "Шахтер" мог возглавить талантливый итальянский тренер Франческо Фариоли, который согласился перейти в клуб. Однако, против перехода в воюющую страну выступила семья специалиста. Затем снова кандидатом №1 стал Леувен.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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