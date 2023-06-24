Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі"
Луганська "Зоря" розпочала пошук нових тренерів на випадок відходу наставника команди Патріка Ван Леувена. Нідерландець може очолити донецький "Шахтар".
Нового головного тренера шукатимуть за кордоном, повідомляє Sport.ua.
Ван Леувен зараз є фаворитом на посаду головного тренера донецького "Шахтаря", який вирішив звільнити Ігора Йовічевіча. Оскільки нідерландець має тривалий контракт із луганчанами, гірникам доведеться заплатити відступні. За даними різних джерел, це 1 млн доларів.
У клубі готуються до відходу фахівця
Раніше головним кандидатом на заміну Леувену називався колишній головний тренер "Металіста 1925" Валерій Кривенцов. Кандидатом №2 вважається Олександр Бабич, який раніше працював у "Маріуполі".
За інформацією джерела, у "Зорі" ще не визначились із майбутнім Леувена. Але якщо він покине команду, то його місце займе інший закордонний фахівець.
За підсумками минулого сезону "Зоря" здобула бронзові медалі, випередивши київське "Динамо" і поступившись "Дніпру-1" та "Шахтарю". Для Леувена це був перший сезон у клубі.
Зазначимо, що "Шахтар" міг очолити талановитий італійський тренер Франческо Фаріолі, який погодився перейти до клубу. Проте, проти переходу до країни, що воює, виступила сім'я фахівця. Потім знову кандидатом №1 став Леувен.
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