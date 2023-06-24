Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі"

Патрік Ван Леувен. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" розпочала пошук нових тренерів на випадок відходу наставника команди Патріка Ван Леувена. Нідерландець може очолити донецький "Шахтар".

Нового головного тренера шукатимуть за кордоном, повідомляє Sport.ua.

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Ван Леувен зараз є фаворитом на посаду головного тренера донецького "Шахтаря", який вирішив звільнити Ігора Йовічевіча. Оскільки нідерландець має тривалий контракт із луганчанами, гірникам доведеться заплатити відступні. За даними різних джерел, це 1 млн доларів.

Валерій Кривенцов. Фото: "Металіст 1925"

У клубі готуються до відходу фахівця

Раніше головним кандидатом на заміну Леувену називався колишній головний тренер "Металіста 1925" Валерій Кривенцов. Кандидатом №2 вважається Олександр Бабич, який раніше працював у "Маріуполі".

За інформацією джерела, у "Зорі" ще не визначились із майбутнім Леувена. Але якщо він покине команду, то його місце займе інший закордонний фахівець.

За підсумками минулого сезону "Зоря" здобула бронзові медалі, випередивши київське "Динамо" і поступившись "Дніпру-1" та "Шахтарю". Для Леувена це був перший сезон у клубі.

Зазначимо, що "Шахтар" міг очолити талановитий італійський тренер Франческо Фаріолі, який погодився перейти до клубу. Проте, проти переходу до країни, що воює, виступила сім'я фахівця. Потім знову кандидатом №1 став Леувен.

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