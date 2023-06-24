Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі" arrow

Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі"

24 червня 2023 13:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі"
Патрік Ван Леувен. Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганська "Зоря" розпочала пошук нових тренерів на випадок відходу наставника команди Патріка Ван Леувена. Нідерландець може очолити донецький "Шахтар".

Нового головного тренера шукатимуть за кордоном, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Ван Леувен зараз є фаворитом на посаду головного тренера донецького "Шахтаря", який вирішив звільнити Ігора Йовічевіча. Оскільки нідерландець має тривалий контракт із луганчанами, гірникам доведеться заплатити відступні. За даними різних джерел, це 1 млн доларів.

Валерій Кривенцов. Фото: "Металіст 1925"

У клубі готуються до відходу фахівця

Раніше головним кандидатом на заміну Леувену називався колишній головний тренер "Металіста 1925" Валерій Кривенцов. Кандидатом №2 вважається Олександр Бабич, який раніше працював у "Маріуполі".

За інформацією джерела, у "Зорі" ще не визначились із майбутнім Леувена. Але якщо він покине команду, то його місце займе інший закордонний фахівець.

За підсумками минулого сезону "Зоря" здобула бронзові медалі, випередивши київське "Динамо" і поступившись "Дніпру-1" та "Шахтарю". Для Леувена це був перший сезон у клубі.

Зазначимо, що "Шахтар" міг очолити талановитий італійський тренер Франческо Фаріолі, який погодився перейти до клубу. Проте, проти переходу до країни, що воює, виступила сім'я фахівця. Потім знову кандидатом №1 став Леувен.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Людмила Лузан та чоловіча байдарка-четвірка принесли ще 2 медалі Україні на Європейських іграх.

Румунія — Україна на Євро-2023: прогноз букмекерів.

Українка Аніта Серьогіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Андрій Заплітний став чемпіоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB