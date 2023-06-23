"Шахтар" продасть двох гравців у клуб із Кіпру

"Гірники" перед матчем із "Ворсклою". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Влітку цього року донецький "Шахтар" продасть тих футболістів, на яких не розраховує наступного сезону. Деякі гравці вже пішли із команди.

Як мінімум два футболісти чемпіонів України можуть продовжити кар'єру на Кіпрі, повідомляє Kerkida.

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За місяць до старту сезону 2023/2023 не відомо, хто тренуватиме "Шахтар". Офіційно чемпіони України поки що не розірвали контракт з Ігорем Йовічевічем. Проте, деякі футболісти вже залишають донецьку команду.

Георгій Гочолейшвілі дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/giorgigocholeishvili/

Хто піде з "Шахтаря" влітку?

Кіпрський клуб "Аполлон" зацікавлений одразу у двох гравцях "гірників". Команда з Лімассола претендує на 22-річних Георгія Гочолеішвілі та Олександра Драмбаєва. Правий та лівий захисники "Шахтаря" можуть переїхати на Кіпр на правах оренди. Про фінансову частину угоди нічого не відомо.

Драмбаєв провів минулий сезон у клубі "Зюлте-Варегем". Бельгійці мають опцію з викупу контракту на футболіста, але їй поки не скористалися.

Гочолеішвілі перейшов до "Шахтаря" взимку 2023 року з "Сабуртало" за один мільйон євро. Він зіграв у складі "гірників" 13 поєдинків, у яких забив один гол.

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