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"Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников по еврокубкам: когда стартуют "Шахтер", "Заря" и "Динамо"

22 июня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников по еврокубкам: когда стартуют "Шахтер", "Заря" и "Динамо"
Несмотря на жеребьевку, утреннюю тренировку "Днепр-1" не отменил. Фото: Instagram/scdnipro1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Украинские клубы "Днепр-1" и полтавская "Ворскла" узнали своих соперников.

С кем и когда сыграют представители УПЛ, в материале Новини.LIVE.

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Вице-чемпион Украины — "Днепр-1" вступает в борьбу в Лиге чемпионов по второй квалификации. Команда Александра Кучера была сеяна в Пути представителей лиг.

По результатам жеребьевки соперником серебряного призера УПЛ стал греческий "Панатинаикос". Титулованный клуб является 20-кратным чемпионом Греции, финалистом Лиги чемпионов 1971 и двукратным четвертьфиналистом Кубка УЕФА.

В завершившемся сезоне "зеленые" заняли второе место с отставанием от АЕКа в 5 баллов, опередив наиболее принципиального соперника "Олимпиакос".

По Пути представителей лиг 4 клуба вступают в борьбу по этому раунду. По Пути чемпионов в жеребьевке приняли участие 20 команд. Матчи пройдут 25–26 июля и 1–2 августа.

Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

"Ворскла" поедет в Словакию или Грузию

Также прошла жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги конференций 2023/24. С этой стадии от Украины вступает в борьбу "Ворскла". Полтавский клуб не сеянный в Основном пути и получил соперника среди сеяных.

"Ворскла" ожидает победителя пары ДАК 1904 (Словакия) — Дила Гори (Грузия). Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене 27 июля, а ответную игру — на выезде 3 августа.

Во второй квалификации Лиги конференций сыграют 16 клубов по пути чемпионов и 90 команд по Основному пути.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 27 июля и 3 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК.

Когда вступают в борьбу другие клубы

"Динамо" завершило сезон УПЛ на четвертом месте и дебютирует в третьем по престижности еврокубке — Лиге конференций. Однако на пути к групповому этапу этого турнира "бело-синим" придется пройти еще двух соперников.

Киевляне стартуют с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 24 июля, а матчи — 10 и 17 августа.

"Заря" выиграла "бронзу" чемпионата Украины и этим получила право выступить в квалификации второго по рангу еврокубка — Лиги Европы. Луганский клуб стартует сразу в плей-офф квалификации ЛЕ, то есть для выхода в групповой этап нужно будет одолеть только одного соперника.

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 7 августа, а матчи — 24 и 31 августа.

"Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки основного раунда самого престижного евротурнира "горняки" будут в третьей корзине.

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