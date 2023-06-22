"Дніпро-1" та "Ворскла" дізнались суперників по єврокубках

Не дивлячись на жеребкування ранкове тренування "Дніпро-1" не скасував. Фото: Instagram/scdnipro1

У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги конференцій. Українські клуби "Дніпро-1" та полтавська "Ворскла" дізнались своїх суперників.

З ким та коли зіграють представники УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

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За результатами жеребкування суперником срібного призера УПЛ став грецький "Панатінаїкос". Титулований клуб є 20-разовим чемпіоном Греції, фіналістом Ліги чемпіонів 1971 та дворазовим чвертьфіналістом Кубка УЄФА.

У сезоні, що завершився “зелені” посіли друге місце з відставанням від АЕКа у 5 балів, випередивши найбільш принципового суперника "Олімпіакос".

За Шляхом представників ліг 4 клуби вступають у боротьбу з цього раунду. За Шляхом чемпіонів у жеребкуванні взяли участь 20 команд. Матчі відбудуться 25-26 липня та 1-2 серпня.

Переможці вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди, які програють, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

"Ворскла" поїде у Словаччину або Грузію



Також пройшло жеребкування другого відбіркового раунду (Q2) Ліги конференцій 2023/24. З цієї стадії від України вступає у боротьбу "Ворскла". Полтавський клуб є несіяним за Основним шляхом і отримав суперника з-поміж сіяних.

"Ворскла" очікує переможця пари ДАК 1904 (Словаччина) – Діла Горі (Грузія). Українська команда проведе перший матч на умовно домашній арені 27 липня, а гру-відповідь – на виїзді 3 серпня.

У другій кваліфікації Ліги конференцій зіграють 16 клубів за Шляхом чемпіонів та 90 команд з Основного шляху.

Матчі другого відбіркового раунду пройдуть 27 липня та 3 серпня. У разі потреби після матчу-відповіді передбачено додатковий час і серія пенальті. Переможці пар отримають право зіграти у третьому відбірковому раунді ЛК.

Коли вступають у боротьбу інші клуби

"Динамо" завершило сезон УПЛ на четвертому місці та дебютує у третьому за престижністю єврокубку – Лізі конференцій. Однак на шляху до групового етапу цього турніру "біло-синім" доведеться ще пройти двох суперників.

Кияни стартують з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го та 17 серпня.

"Зоря" виграла "бронзу" чемпіонату України і цим отримала право виступити у кваліфікації другого за рангом єврокубку – Ліги Європи. Луганський клуб стартує одразу у плей-офф кваліфікації ЛЕ, тобто для виходу до групового етапу потрібно буде здолати лише одного суперника.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 7 серпня, а матчі – 24-го та 31 серпня.

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Під час жеребкування основного раунду найпрестижнішого євротурніру "гірники" будуть у третьому кошику.

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