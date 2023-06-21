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"Дніпро-1" хоче отримати гравця "Ворскли"

21 червня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" хоче отримати гравця "Ворскли"
Василь Кравець може залишити "Ворсклу". Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" влаштував чистку складу та позбувся легіонерів, які закривали лівий та правий фланги оборони. Натомість клуб планує переманити гравця полтавської "Ворскли".

У клубі зацікавлені у захиснику Василі Кравцеві, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Раніше "Дніпро-1" розлучився з фланговими захисниками Рональдом Матаррітою, Хайнером та Валерієм Лучкевичем. Також давно у ЗМІ мусуються чутки, що Янніс Амаш не повернеться до команди.

Кравець — це досвідчений лівий захисник

За словами Циганика, Кравця у клубі розглядають на його базову позицію лівого захисника.

"Іде пошук на проблемні позиції, зокрема, лівого захисника. Наскільки я знаю, "Дніпро-1" розглядає українського футболіста. І знову ж таки, наскільки мені відомо, ведуться переговори, щоб "Дніпро-1" посилив лівий захисник полтавської "Ворскли" Василь Кравець — футболіст, який свого часу викликався до збірної та пограв у Іспанії ", — сказав Циганик.

Журналіст зазначив, що Кравець є кваліфікованим гравцем на фланг захисту.

Захисник минулого сезону у "Ворсклі" провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та зробив три гольові передачі. Його контракт із клубом закінчується влітку 2025 року.

Також "Дніпро-1" хоче підписати голкіпера Романа Мисака, який стане другим воротарем. Позиція "номера 1" дістанеться бразильцеві Валефу, який пішов на зниження зарплати.

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