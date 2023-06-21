"Днепр-1" хочет заполучить игрока "Ворсклы"

Василий Кравец может покинуть "Ворсклу". Фото: ФК "Ворскла"

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" устроил чистку состава и избавился от легионеров, закрывавших левый и правый фланги обороны. Вместо них клуб планирует переманить игрока полтавской "Ворсклы".

В клубе заинтересованы в защитнике Василии Кравце, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Ранее "Днепр-1" расстался с фланговыми защитниками Рональдом Матарритой, Хайнером и Валерием Лучкевичем. Также давно в СМИ муссируются слухи, что Яннис Амаш не вернется в команду.

Кравец — это опытный левый защитник

По словам Цыганыка, Кравца в клубе рассматривают на его базовую позицию левого защитника.

"Идет поиск на проблемные позиции, в частности, левого защитника. Насколько я знаю, "Днепр-1" рассматривает украинского футболиста. И опять же, насколько мне известно, ведутся переговоры, чтобы "Днепр-1" усилил левый защитник полтавской "Ворсклы" Василий Кравец – футболист, который в свое время вызывался в сборную и поиграл в Испании", — сказал Цыганык.

Журналист отметил, что Кравец является квалифицированным игроком на фланг защиты.

Защитник в прошлом сезоне в "Ворскле" провел 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Его контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.

Также "Днепр-1" хочет подписать голкипера Романа Мысака, который станет вторым вратарем. Позиция "номера 1" достанется бразильцу Валефу, который пошел на понижение зарплаты.

Напомним, хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Полузащитник Михаил Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры.

Жена Роналду Джорджина Родригес пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану.