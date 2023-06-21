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"Днепр-1" хочет заполучить игрока "Ворсклы"

21 июня 2023 12:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" хочет заполучить игрока "Ворсклы"
Василий Кравец может покинуть "Ворсклу". Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" устроил чистку состава и избавился от легионеров, закрывавших левый и правый фланги обороны. Вместо них клуб планирует переманить игрока полтавской "Ворсклы".

В клубе заинтересованы в защитнике Василии Кравце, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Ранее "Днепр-1" расстался с фланговыми защитниками Рональдом Матарритой, Хайнером и Валерием Лучкевичем. Также давно в СМИ муссируются слухи, что Яннис Амаш не вернется в команду.

Кравец — это опытный левый защитник

По словам Цыганыка, Кравца в клубе рассматривают на его базовую позицию левого защитника.

"Идет поиск на проблемные позиции, в частности, левого защитника. Насколько я знаю, "Днепр-1" рассматривает украинского футболиста. И опять же, насколько мне известно, ведутся переговоры, чтобы "Днепр-1" усилил левый защитник полтавской "Ворсклы" Василий Кравец – футболист, который в свое время вызывался в сборную и поиграл в Испании", — сказал Цыганык.

Журналист отметил, что Кравец является квалифицированным игроком на фланг защиты.

Защитник в прошлом сезоне в "Ворскле" провел 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Его контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.

Также "Днепр-1" хочет подписать голкипера Романа Мысака, который станет вторым вратарем. Позиция "номера 1" достанется бразильцу Валефу, который пошел на понижение зарплаты.

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