"Шахтер" продаст двух игроков в клуб из Кипра

"Горняки" перед матчем с "Ворсклой". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Летом этого года донецкий "Шахтер" продаст тех футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне. Некоторые игроки уже ушли из команды.

Как минимум два футболиста чемпионов Украины могут продолжить карьеру на Кипре, сообщает Kerkida.

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За месяц до старта сезона 2023/2023 не известно, кто будет тренировать "Шахтер". Официально чемпионы Украины пока не расторгли контракт с Игорем Йовичевичем. Однако некоторые футболисты уже покидают донецкую команду.

Георгий Гочолейшвили благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/giorgigocholeishvili/

Кто уйдет из "Шахтера" летом?

Кипрский клуб "Аполлон" заинтересован сразу в двух игроках "горняков". Команда из Лимассола претендует на 22-летних Георгия Гочолеишвили и Александра Драмбаева. Правый и левый защитники "Шахтера" могут переехать на Кипр на правах аренды. О финансовой части сделки ничего не известно.

Драмбаев провел прошлый сезон в клубе "Зюлте-Варегем". У бельгийцев есть опция по выкупу контракта на футболиста, но ей пока не воспользовались.

Гочолеишвили перешел в "Шахтер" зимой 2023 года из "Сабуртало" за один миллион евро. Он сыграл в составе "горняков" 13 поединков, в которых забил один гол.

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