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Дзола, Виейра, Давидс и Это&#39;О: известны полные составы звездного матча в поддержку Украины

25 июня 2023 09:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Дзола, Виейра, Давидс и Это&#39;О: известны полные составы звездного матча в поддержку Украины
Зинченко, Зеленский и Шевченко. Фото: Instagram/game4ukraine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стали известны невероятные составы на благотворительный матч Game4Ukraine , который состоится 5 августа в 18.00 на стадион "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Команды звезд разных эпох выведут бывший нападающий "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко и защитник "Арсенала" Александр Зинченко, являющиеся послами платформы UNITED24.

Кто именно из звезд мирового футбола поучаствует в поединке, в материале Новини.LIVE.

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В команде Андрея Шевченко на поле выйдут игрок сборной Украины Михаил Мудрик, легенды "Челси" итальянцы Джанфранко Дзола и Карло Кудичини, португалец Рикардо Карвалью, французы Уильям Галлас и Клод Макелеле, а также ганец Майкл Эссьен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В составе партнеры Шевы по "Милану" Кларенс Зеедорф, Деда, Массимо Оддо, другие итальянцы Лука Тони и обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро и камерунец, экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О. Возглавит коллектив тренер женского "Челси" Эмма Гейз.

Бергер, Риисе и Кин сыграют за Зинченко

В команде Александра Зинченко в воротах будет стоять экс-вратарь "Боруссии" из Дортмунда и "Арсенала" Йенс Леманн, а в поле англичане Джолеон Лескотт, Стюарт Пирс, Вес Морган, бывшие "канониры" Пер Мертесакер, Джек Уилшер, Бакари Санья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также будут играть такие известные экс-игроки "Ливерпуля", как Патрик Бергер и Йон-Арне Риисе, Робби Кин, известный по выступлениям за "Тоттенгэм", Антонио Валенсия из МЮ, Патрик Виейра, звезда Челси, голландец Эдгар Давидс и экс-игрок "Рейнджерс" Шота Арвеладзе. Будет тренировать коллектив Арсен Венгер.

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