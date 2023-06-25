Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дзола, Вієйра, Давідс та Ето’О: відомі повні склади зіркового матчу на підтримку України arrow

Дзола, Вієйра, Давідс та Ето’О: відомі повні склади зіркового матчу на підтримку України

25 червня 2023 09:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дзола, Вієйра, Давідс та Ето’О: відомі повні склади зіркового матчу на підтримку України
Зінченко, Зеленський та Шевченко. Фото: Instagram/game4ukraine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стали відомі неймовірні склади на благодійний матч Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня о 18:00 на стадіон "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Команди зірок різних епох виведуть колишній нападник "Мілану" та "Челсі" Андрій Шевченко і захисник "Арсенала" Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.

Хто саме з зірок світового футболу візьме участь в поєдинку, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У команді Андрія Шевченка на поле вийдуть гравець збірної України Михайло Мудрик, легенди “Челсі” італійці Джанфранко Дзола та Карло Кудичіні, португалець Рікардо Карвалью, французи Вільям Галлас та Клод Макелеле, а також ганець Майкл Ессьєн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Game4Ukraine (@game4ukraine)

У складі партнери Шеви по “Мілану” Кларенс Зеєдорф, Діда, Массімо Оддо, інші італійці Лука Тоні та володар Золотого м’яча Фабіо Каннаваро та камерунець, екс-гравець “Барселони” Самуель Ето'О. Очолить колектив тренер жіночого “Челсі” Емма Гейз.

Бергер, Ріісе та Кін зіграють за Зінченко

В команді Олександра Зінченка у воротах стоятиме ексворотар "Боруссії" з Дортмунда та “Арсеналу” Єнс Леманн, а в полі англійці Джолеон Лескотт,  Стюарт Пірс, Вес Морган, колишні "канонири" Пер Мертесакер, Джек Вілшер, Бакарі Санья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Game4Ukraine (@game4ukraine)

Також гратимуть такі відомі ексгравці "Ліверпуля", як  Патрік Бергер та Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, відомий по виступах за "Тоттенгем", Антоніо Валенсія з МЮ, Патрік Вієйра, зірка "Челсі", голландець Едгар Давідс та ексгравець "Рейнджерс" Шота Арвеладзе. Тренуватиме колектив Арсен Венгер.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву.

Українка Аніта Серьогіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Андрій Заплитний став чемпіоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB