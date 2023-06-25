Дзола, Вієйра, Давідс та Ето’О: відомі повні склади зіркового матчу на підтримку України

Зінченко, Зеленський та Шевченко. Фото: Instagram/game4ukraine

Стали відомі неймовірні склади на благодійний матч Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня о 18:00 на стадіон "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Команди зірок різних епох виведуть колишній нападник "Мілану" та "Челсі" Андрій Шевченко і захисник "Арсенала" Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.

Хто саме з зірок світового футболу візьме участь в поєдинку, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У команді Андрія Шевченка на поле вийдуть гравець збірної України Михайло Мудрик, легенди “Челсі” італійці Джанфранко Дзола та Карло Кудичіні, португалець Рікардо Карвалью, французи Вільям Галлас та Клод Макелеле, а також ганець Майкл Ессьєн.

У складі партнери Шеви по “Мілану” Кларенс Зеєдорф, Діда, Массімо Оддо, інші італійці Лука Тоні та володар Золотого м’яча Фабіо Каннаваро та камерунець, екс-гравець “Барселони” Самуель Ето'О. Очолить колектив тренер жіночого “Челсі” Емма Гейз.

Бергер, Ріісе та Кін зіграють за Зінченко

В команді Олександра Зінченка у воротах стоятиме ексворотар "Боруссії" з Дортмунда та “Арсеналу” Єнс Леманн, а в полі англійці Джолеон Лескотт, Стюарт Пірс, Вес Морган, колишні "канонири" Пер Мертесакер, Джек Вілшер, Бакарі Санья.

Також гратимуть такі відомі ексгравці "Ліверпуля", як Патрік Бергер та Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, відомий по виступах за "Тоттенгем", Антоніо Валенсія з МЮ, Патрік Вієйра, зірка "Челсі", голландець Едгар Давідс та ексгравець "Рейнджерс" Шота Арвеладзе. Тренуватиме колектив Арсен Венгер.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву.

Українка Аніта Серьогіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Андрій Заплитний став чемпіоном.