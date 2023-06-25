"Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря": що відомо

Ненад Лалатович зустрівся з Даріо Срною. Фото: ФК "Шахтар"

Луганську "Зорю" наразі очолює нідерландець Патрік Ван Леувен, але спеціаліст влітку може покинути команду. Ним цікавиться чемпіон України донецький "Шахтар", у структурі якого фахівець раніше очолював дитячу академію.

Наразі у "Зорі" є два кандидати на заміну Леувену, повідомляє ТаТоТаке.

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Нідерландець прийшов у "Зорю" влітку 2022 року та привів команду до третього місця у турнірній таблиці. Але наразі він є фаворитом на посаду головного тренера "Шахтаря", який вирішив розлучитися з Ігорем Йовічевічем.

Валерій Кривенцов. Фото: "Металіст 1925"

Є українець та іноземець

За словами джерела, українцем, якого розглядають у "Зорі", є колишній головний тренер "Металіста 1925", 49-річний Валерий Кривенцов, який з осені 2022 року без роботи.

Другим кандидатом є сербський спеціаліст Ненад Лалатович, який у часи своєї ігрової кар’єри грав за донецький "Шахтар". Наразі спеціаліст тренує на батьківщині "Младость".

Загалом з 2011 року Лалатович тренував 18 команд, з яких були молодіжні збірні Сербії U-20 та U-21. За межами батьківщини спеціаліст тренував "Аль-Батін" у Саудівській Аравії та "Борац" у Боснії та Герциговині.

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