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Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3

25 июня 2023 08:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3
Марина Бех-Романчук показала лучший результат. Фото: Instagram/Marynabekh
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины вернулась в ТОП-3 общего зачета Европейских игр в Польше. Очередную медаль в корзину украинской команды в легкой атлетике принесла Марина Бех-Романчук.

О результате украинки и общем количестве медалей в материале Новини.LIVE.

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Марина Бех-Романчук представила Украину в тройном прыжке, одержав победу с результатом 14,58 метра. 27-летняя легкоатлетка уверенно превзошла всех своих оппоненток во втором дивизионе командного Евро-2023, который проходит в рамках Европейских Игр.

Ранее для Украины в секторе легкой атлетики победили Наталья Кроль, Михаил Кохан и Виктория Ткачук. Итог Бех-Романчук гарантировал ей золото, ведь в элитном дивизионе никто не смог улучшить ее результат.

В Украине 9 золотых наград

По итогам соревнований Украина вернулась в ТОП-3 общего зачета, имея в активе 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.

Чемпионами становились Людмила Лузан в каноэ-одиночке и с Валерией Теретой в каноэ-двойке, Олег Кухарик и Игорь Трунов в байдарке-двойке, Данило Коновалов, Алексей Середа, Ксения Байло, Анна Письменская в прыжках в воду, микст, командный и Андрей Заплитный в карате, Кирилл Болюх и Ксения Байло в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, Наталья Кроль (бег на 800 метров).

Серебро брали Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 метров), Данило Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин, Игорь Трунов (байдарка-четверка, 500 метров), Анита Серегина в карате, сборная Украины по артистическому плаванию (командная акробатическая программа), Михаил Кохан (метание молота), Владислава и Марина Алексеевы (артистическое плавание, дуэт, свободная программа).

Бронзу брали Никита Филиппов в карате, Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 метров) и Владислав Шепелев (легкая атлетика, тройной скачок)

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