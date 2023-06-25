Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3
Сборная Украины вернулась в ТОП-3 общего зачета Европейских игр в Польше. Очередную медаль в корзину украинской команды в легкой атлетике принесла Марина Бех-Романчук.
О результате украинки и общем количестве медалей в материале Новини.LIVE.
Марина Бех-Романчук представила Украину в тройном прыжке, одержав победу с результатом 14,58 метра. 27-летняя легкоатлетка уверенно превзошла всех своих оппоненток во втором дивизионе командного Евро-2023, который проходит в рамках Европейских Игр.
Ранее для Украины в секторе легкой атлетики победили Наталья Кроль, Михаил Кохан и Виктория Ткачук. Итог Бех-Романчук гарантировал ей золото, ведь в элитном дивизионе никто не смог улучшить ее результат.
В Украине 9 золотых наград
По итогам соревнований Украина вернулась в ТОП-3 общего зачета, имея в активе 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.
Чемпионами становились Людмила Лузан в каноэ-одиночке и с Валерией Теретой в каноэ-двойке, Олег Кухарик и Игорь Трунов в байдарке-двойке, Данило Коновалов, Алексей Середа, Ксения Байло, Анна Письменская в прыжках в воду, микст, командный и Андрей Заплитный в карате, Кирилл Болюх и Ксения Байло в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, Наталья Кроль (бег на 800 метров).
Серебро брали Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 метров), Данило Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семыкин, Игорь Трунов (байдарка-четверка, 500 метров), Анита Серегина в карате, сборная Украины по артистическому плаванию (командная акробатическая программа), Михаил Кохан (метание молота), Владислава и Марина Алексеевы (артистическое плавание, дуэт, свободная программа).
Бронзу брали Никита Филиппов в карате, Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 метров) и Владислав Шепелев (легкая атлетика, тройной скачок)
Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.
Полузащитник Виталий Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит свою карьеру.
Киевское "Динамо" продаст лидеров: уже известно, кто покинет клуб.
России и Белоруссии снова указали на дверь: в мировом волейболе сделали заявление.
Румыния - Украина на Евро-2023: прогноз букмекеров.
Украинка Анита Серегина взяла серебро по каратэ на Европейских играх, Андрей Заплитный стал чемпионом.