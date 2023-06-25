Бех-Романчук виграла золото Європейських ігор та повернула збірну України у ТОП-3

Марина Бех-Романчук показала найкращий результат. Фото: Instagram/Marynabekh

Збірна України повернулась у ТОП-3 загального заліку Європейських ігор у Польщі. Чергову медаль у кошик української команди у легкій атлетиці принесла Марина Бех-Романчук.

Про результат українки та загальну кількість медалей в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Марина Бех-Романчук представила Україну у потрійному стрибку, здобувши перемогу з результатом 14,58 метра. 27-річна легкоатлетка впевнено перевершила всіх своїх опоненток у другому дивізіоні командного Євро-2023, яке відбувається в рамках Європейських Ігор.

Раніше для України в секторі легкої атлетики перемогу здобували Наталя Кроль, Михайло Кохан та Вікторія Ткачук. Результат Бех-Романчук гарантував їй золото, адже в елітному дивізіоні ніхто не зміг поліпшити її результат.

В України 9 золотих нагород

За підсумками змагань Україна повернулась у ТОП-3 загального заліку, маючи в активі 9 золотих, 6 срібних та 3 бронзових медалі.

Чемпіонами ставали Людмила Лузан у каное-одиночці та з Валерією Теретою у каное-двійці, Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-двійці, Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Ганна Письменська у стрибках у воду, мікст, командний турнір, Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний у карате, Кирило Болюх і Ксенія Байло у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, Наталія Кроль (Біг на 800 метрів).

Срібло брали Людмила Лузан (каное-одинак, 200 метрів), Данило Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін, Ігор Трунов (байдарка-четвірка, 500 метрів), Аніта Серьогіна у карате, збірна України з артистичного плавання (командна акробатична програма), Михайло Кохан (метання молота), Владислава і Марина Алексєєви (артистичне плавання, дует, вільна програма).

Бронзу брали Микита Філіпов у карате, Олена Костевич (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів) та Владислав Шепелєв (легка атлетика, потрійний стрибок)

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Росії та Білорусі знову вказали на двері: у світовому волейболі зробили заяву.

Румунія — Україна на Євро-2023: прогноз букмекерів.

Українка Аніта Серьогіна взяла срібло з карате на Європейських іграх, Андрій Заплитний став чемпіоном.